Nadbiskup Križić: Demografski problemi u Hrvatskoj i Europi smanjuju radnu snagu

Nadbiskup Splitsko-makarski Zdenko Križić je u propovijedi na misi u subotu, na blagdan Velike Gospe u Sinju, upozorio kako demografski problemi u Hrvatskoj i Europi doprinose nedostatku radne snage te da postoje pokreti koji se bore da se radna snaga uvozi.

"Naša zemlja i cijela Europa se žale na problem demografije, nedostatak radne snage koja se mora 'uvoziti.' Kako Europa i naša domovina može u budućnosti imati dostatno radne snage kada ima toliko pokreta koji se bore da se buduća radna snaga predaje Zmaju da je proguta", rekao je nadbiskup Križić.

Pri tomu je istaknuo kako budućnost imaju oni narodi koji se zauzimaju za život i promiču ga.

"Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane, zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje," istaknuo je Križić.

Rekao je da 'zmaj predstavlja one sile koje se protive istini, dobru i dostojanstvu čovjeka'.

Upozorio je kako su djeca 'pod utjecajem Zmaja na razne načine te je pozvao roditelje za veću posvećenost djeci. "Ako želimo da Zmaj ne proždire našu djecu moramo vratiti molitvu u obitelji, štititi svetost nedjelje, usmjeravati svoju djecu i učiti ih razlikovati dobro od zla, biti prisutni u njihovom životu, slušati ih i s njima razgovarati", kazao je.

Dodao je kako djeca ne trebaju savršene roditelje, već trebaju "roditelje prisutne u njihovom životu".

Pozvao je Veliku Gospu neka štiti djecu, mlade, obitelji i neka nas nauči kako se pobjeđuje - poniznošću, vjerom i ljubavlju.

Na misi su pozvani vjernici da mole za stradale i ugrožene u nedavnom požaru kod Omiša.