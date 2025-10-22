Nadbiskup Puljić: 'Možemo je projugoslavenska stranka koja je ukinula ulicu Ivanu Šariću'

Vrhbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić u srijedu je osudio odluku zagrebačke gradske skupštine da promijeni ime ulice koja je nosila naziv po bivšem vrhbosanskom nadbiskupu Ivanu Šariću, nazvavši zagrebačku vlast rigidno lijevom i projugoslavenskom.

Zagrebačka Gradska skupština u petak je velikom većinom glasova odlučila preimenovati četiri ulice koje su, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević, nazvane po osobama koje su bile povezane s NDH režimom. Jedna od njih bila je i ulica Ivana Evengelista Šarića, vrhobosanskog nadbiskupa od 1922. do 1960. godine.

U pisanoj izjavi dostavljenoj medijima kardinal Puljić je ocijenio kako je takva odluka "zatiranje dijela hrvatske povijesti na potpuno totalitarnim i ideološki obojenim osnovama".

- Oduzeti imena ulica nekolicini osoba koje su bez ikakvih valjanih razloga tamošnji vladajući, moram to reći - iz rigidno lijeve i projugoslavenske stranke, svrstali među nepoćudne i 'ustaše', nečasno je djelo onih koji povijest ne poznaju, ali presuđivati na ideološkim osnovama itekako znaju. Govorili su da su se posavjetovali s povjesničarima, ali lako je uočiti - samo s onima iz njihova 'ideološkog kluba - poručio je umirovljeni vrhbosanski nadbiskup.

Obznanio je kako se na reakciju odlučio prije svega kao jedan Šarićevih nasljednika na stolici vrhbosanskog nadbiskupa i to iz Caritasova staračkog doma u Lugu pokraj Kiseljaka koji je nazvan upravo po Šariću.

Puljić kaže kako će Šarić zauvijek ostati upamćen kao prevoditelj Biblije na hrvatski jezik, graditelj sarajevske crkve sv. Josipa na Marindvoru, gdje je i pokopan, i književnik čija su djela i danas nepoznata široj hrvatskoj javnosti.

Kardinal Puljić je tvrdi da nema dokaza da je Šarić bio suradnikom ustaškog režima te navodi kako ga se kažnjava samo zato "što se s brojnim Hrvatima povukao prema Zapadu" 1945. godine.

Šarić se nakon sloma NDH preko Austrije prebacio u Španjolsku gdje je živio do smrti 1960. godine.

Pjesmu koju je Šarić spjevao i objavio u čast ustaškom poglavniku Anti Paveliću, kardinal Puljić objasnio je "kontekstom vremena" i istaknuo da ratni vrhbosanski nadbiskup nikada nije bio osuđen pred neovisnim sudom.

Zaključio kako je Šarićev krimen jer je hrvatski mislio i jer volio svoj narod i Crkvu, a" jedna ideologija, mračna i zloslutna, svojim mu postupkom želi presuditi ponovno".

Ulica Ivana Šarića preimenovana je u Ulicu Josipa Kužea, bivšeg Dinamova nogometaša i trenera i ljubimca navijača.