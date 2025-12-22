Papa Lav poziva na promjene u Vatikanu: Rimska kurija mora se prilagoditi izazovima!

Lav je rekao pred najvišim crkvenim dužnosnicima da je Franjo, koji je umro u travnju, bio "proročanski glas" koji je nastojao izgraditi "radosnu Crkvu, otvorenu svima i pažljivu prema najsiromašnijima".

Franjo, koji je predvodio 1,4 milijarda katolika 12 godina, često je koristio svoj godišnji božićni govor kardinalima za oštre kritike njihova rada.

U nekoliko dugih govora tijekom godina, upozorio je na, kako je rekao, "bolesti" i "poroke" središnje vatikanske birokracije, poznate kao Rimska kurija.

Lav, koji ima bolji osjećaj za diplomaciju od svojeg argentinskog prethodnika, govorio je samo 15 minuta i nije uputio takve kritike. Ipak, ponovio je mnoge ključne teme Franjina pontifikata.

Upozorio je kardinale da ne budu "rigidni ili ideološki ograničeni" pri provedbi crkvenih nauka i rekao da vatikanska složena struktura "ne smije opterećivati ili usporavati napredovanje" njihova rada.

Izrazio je žaljenje što međusobni sukobi ponekad narušavaju rad Vatikana.

"S razočaranjem primjećujemo da se neke dinamike - povezane s izvršavanjem vlasti, željom za dominiranjem ili ostvarivanjem vlastitih interesa - sporo mijenjaju", rekao je papa Lav.

"Tada se zapitamo: 'Je li moguće biti prijatelj u Rimskoj kuriji?'"

Lav je pozvao na "misionarskiju Rimsku kuriju, u kojoj su institucije, uredi i zadaće osmišljeni u svjetlu današnjih velikih crkvenih, pastoralnih i društvenih izazova, a ne samo radi pukog upravljanja".