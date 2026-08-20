NADREALNO Ukrajinca uhitili u Puli na setu filma koji se bavi miniranjem Sjevernog toka?!

Ukrajinac Volodimir Žuravljov kojeg se sumnjiči za miniranje plinovoda Sjeverni tok 2022. godine uhićen je u Istri na setu tijekom snimanja filma upravo o eksploziji Sjevernog toka, piše njemački Legal Tribune Online.

Nijemci pišu kako je Žuravljov uhićen na setu gdje je bio angažiran na produkciji filma 'Snake Island' u kojem glume Sean Penn i Adrien Brody. Film je prvo sniman u Zagrebu, a sada se snima u Puli.

LTO navodi da se selidba na more dogodila vjerojatno radi snimanja podvodnih i ronilačkih scena, a upravo je na toj lokaciji policija locirala i uhitila osumnjičenog ukrajinskog ronioca.

Njemačka ga traži

Prema navodima njemačkog Saveznog tužiteljstva, Volodimir je navodno bio dio skupine okupljene oko Serhija K., kojeg se također kazneno progoni.

Muškarci su u rujnu 2022. godine kao ronioci navodno zajedno postavili eksplozivne naprave na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2. Za njemačke je istražitelje ovo uhićenje proboj nakon višegodišnje potrage. Njemačke su vlasti još u ljeto 2024. godine pokušale uhititi Ukrajinca u Poljskoj uz pomoć Europskog uhidbenog naloga. Međutim, osumnjičeni je ronilac tada pobjegao neposredno prije uhićenja i sklonio se u Ukrajinu.