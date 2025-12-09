Obavijesti

Piše Ivan Jukić,
Nadrogirani Hrvat (42) izazvao požar u Njemačkoj. Zgrada neuseljiva, a šteta ogromna...
Foto: Matthias Balk/DPA

U trenutku izbijanja požara s njim je bio i 21-godišnji posjetitelj. Njih dvojica pokušala su sami ugasiti vatru, no plamen se brzo oteo kontroli i zahvatio cijelu sobu

U njemačkom gradu Wangen im Allgäu u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima izbio je požar u stambenoj zgradi, a policija sumnja da je vatru izazvao 42-godišnji hrvatski državljanin. U incidentu je jedna osoba lakše ozlijeđena, dok je jedanaest stanara moralo biti hitno evakuirano. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 250.000 eura, prenosi portal newsflash24.de.

Prema prvim rezultatima istrage, muškarac je oko 1:30 ujutro zapalio predmet u svojoj sobi na prvom katu zgrade u ulici Zeppelinstraße. U trenutku izbijanja požara s njim je bio i 21-godišnji posjetitelj. Njih dvojica pokušala su sami ugasiti vatru, no plamen se brzo oteo kontroli i zahvatio cijelu sobu.

Tijekom neuspješnog gašenja, 21-godišnjak se nagutao dima te zadobio lakše ozljede. Dim se potom proširio cijelom zgradom, što je prisililo ostalih jedanaest stanara na hitnu evakuaciju. Privremeno su smješteni u obližnju stambenu zgradu.

Na teren su izašli vatrogasci s osam vozila i uspjeli lokalizirati požar. Zgrada je zbog značajnih oštećenja trenutačno neuseljiva.

Policija je ubrzo uhitila 42-godišnjeg Hrvata, za kojeg se sumnja da je u vrijeme požara bio pod utjecajem opojnih sredstava. Zbog narušenog psihičkog stanja odvezen je u specijaliziranu kliniku, gdje je i dalje smješten. Kriminalistička policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

