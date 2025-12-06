Njemačka traži dobrovoljce za izolaciju od 100 dana. Plaćaju 23 tisuće eura: Kriteriji su strogi

Njemački centar za zrakoplovstvo i svemir (DLR) traži šest dobrovoljaca koji će se, u sklopu studije “SOLIS100”, na 100 dana zatvoriti u istraživački objekt. Cilj je simulirati kako dugotrajna izolacija i skučenost prostora utječu na tijelo i psihu, kao priprema za buduće misije na Mjesec ili Mars. Projekt se provodi u Kölnu u suradnji s Europskom svemirskom agencijom (ESA), piše Fenix magazin.

Život poput onoga u svemirskoj postaji

Sudionici će boraviti u posebno dizajniranom istraživačkom objektu koji simulira uvjete svemirske postaje. Bit će pod stalnim, 24-satnim videonadzorom znanstvenika, osim u spavaćim kabinama i sanitarnim prostorijama. Njihova svakodnevica bit će strogo organizirana, uz timski rad, provođenje znanstvenih eksperimenata te rješavanje simuliranih operativnih izazova, baš kao u stvarnim svemirskim misijama.

Strogi kriteriji za prijavu

DLR traži kandidate koji po fizičkim i psihološkim karakteristikama što više nalikuju pravim astronautima. Uvjeti za prijavu su iznimno zahtjevni. Kandidati moraju: imati između 25 i 55 godina, biti u potpunosti fizički zdravi, izvrsno vladati engleskim jezikom, imati minimalno završen preddiplomski studij, prednost imaju medicinske, tehničke i srodne struke, imati BMI između 18,5 i 30, posjedovati važeće zdravstveno osiguranje i imati potvrdu o nekažnjavanju

Ukupno 126 dana pod nadzorom stručnjaka

Iako sama izolacija traje 100 dana, cijeli program obuhvaća ukupno 126 dana. Prvo slijede dva tjedna priprema, zatim 100 dana boravka u izolaciji, nakon čega dolazi tjedan oporavka. Osim toga, sudionici će proći i dvije naknadne liječničke kontrole, prvu 30 dana nakon završetka testiranja te drugu najkasnije šest mjeseci kasnije.

Priprema za budućnost svemirskih letova

Glavni cilj istraživanja je bolje razumjeti kako ekstremni uvjeti, izolacija, zatvoren prostor i dugotrajna izloženost stresu, utječu na psihičko zdravlje, fizičko stanje i radnu sposobnost ljudi. Rezultati bi trebali pridonijeti sigurnijem i učinkovitijem planiranju budućih svemirskih misija.

Eksperiment bi, prema planu, trebao započeti 6. travnja 2026., a završiti 7. kolovoza 2026. Svi dodatni detalji i uvjeti prijave dostupni su na službenim stranicama Njemačkog centra za zrakoplovstvo i svemir (DLR).