Nadzor fiskalizacije: Porezna pojačava kontrole za Uskrs

Službenici Porezne i Carinske uprave tijekom uskrsnih blagdana započet će provoditi pojačane nadzore fiskalizacije te postupke praćenja izdavanja i evidentiranja računa, izvijestili su iz Porezne uprave Ministarstva financija. "Provođenje pojačanih nadzora kreće tijekom uskrsnih blagdana te se kontinuirano nastavlja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Osim fiskalizacije te postupaka praćenja izdavanja i evidentiranja računa, provjeravat će se i ispravnost programskih rješenja za fiskalizaciju gotovinskih računa", naveli su iz Porezne uprave.

Cilj nadzornih aktivnosti je otkrivanje poreznih obveznika koji sustavno i namjerno krše porezne propise te osiguravanje nesmetanog poslovanja urednim poreznim obveznicima, ističu u priopćenju.

Kod prekršitelja, u slučaju sustavnog i teškog kršenja poreznih propisa s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, pored prekršajnih sankcija, u većoj mjeri će se primjenjivati zabrana obavljanja djelatnosti radi sprječavanja daljnjeg nezakonitog postupanja, zaključuju.