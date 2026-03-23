Iz Porezne uprave navode: Ne trebate poduzimati ništa ako vi i vaša obitelj živite u nekretnini, ako su podaci točni i ako nema promjena. Ali ipak tu ima sivih zona i morate provjeriti tko vam točno naplaćuje porez
Porezna uprava poziva građane da prijave porez na nekretnine: Evo kada bi to trebali učiniti...
Porezna uprava upozorava građane da do 31. ožujka trebaju prijaviti promjene vezane za porez na nekretnine. Pozivaju se vlasnici nekretnina da ispune svoju zakonsku obvezu i do 31. ožujka 2026. prijave promjene podataka bitnih za oporezivanje (površina, namjena) i dokaze za ostvarivanje oslobođenja za 2026, objavila je Porezna uprava.
Ako su i napravljene bilo kakve promjene u kvadraturi ili je nekretnina koja je bila prazna sada useljena ili obratno, takve promjene treba prijaviti.
Građani nisu obveznici poreza na nekretnine ako:
-nekretnina služi za stalno stanovanje temeljem prijave prebivališta ili boravišta
- nekretninu imaju u dugoročnom najmu u kojem je prijavljeno boravište osobe u dugoročnom najmu
- nekretnina nije pogodna za život (nema dostupnu komunalnu infrastrukturu)
Građani su obveznici poreza na nekretnine:
-ako imaju drugi prazan stan ili kuću
-koriste je povremeno (vikendica, apartman)
Iz Porezne uprave navode: Ne trebate poduzimati ništa ako vi i vaša obitelj živite u nekretnini, ako su podaci točni i ako nema promjena. Iako to nisu naveli, danas je rečeno da prijavu ne treba podnositi niti ako postoji ugovor o dugoročnom najmu nekretnine, ali ako služi isključivo za stanovanje i ako je to od ranije prijavljeno Poreznoj upravi. Oni koji su iznajmili tvrtkama ili i obrtima stanove, trebali bi platiti porez.
Ali Porezna uprava naplaćuje porez za 386 gradova i općina, a u slučaju njih 170 to rade sami gradovi i općine. Zato Porezna uprava navodi da se provjeri u tablici na sljedećem linku tko naplaćuje porez. To možete pogledati OVDJE. Tu su objavljeni i unificirani obrasci za prijavu. Ako je nadležna Porezna uprava, može se podnijeti i putem e-Porezne.
Pravodobnom i točnom prijavom podataka građani izravno doprinose smanjenju administrativnih postupaka, bržem donošenju rješenja i većoj pravnoj sigurnosti.
Dio problema sa pogrešno izdanih 36.000 rješenja su i pogrešne baze komunalne naknade, pravdaju se u Poreznoj. Svi oni koji su za lani izjavili prigovor i on je opravdan, bit će im automatski riješen i ne trebaju plaćati porez dok ne dobiju odgovor. Pojavio se i problem u slučajevima kada djeca žive u stanovima roditelja koji su na drugoj adresi. Porezna uprava u nekim slučajevima ne prepoznaje srodstvo iako je ključno je li stan prazan ili ne. U svakom slučaju, ako imate takvu situaciju
