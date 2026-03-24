SVJETSKA TRŽIŠTA

Nafta opet poskupjela, europske burze u minusu

Piše HINA,
Foto: Dado Ruvic

Na europskim burzama u utorak prijepodne najvažniji dionički indeksi utonuli su u negativno područje, jer raspoloženje investitora nagriza neizvjesnost oko rata na Bliskom istoku i energetskog šoka do kojeg je došlo zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca

Paneuropski Stoxx 600 indeks bio je oko 10,30 sati u minusu 0,55 posto, na 573,6 bodova – zabilježivši novu najnižu razinu od studenoga 2025. godine. Istodobno, njemački DAX oslabio je 0,98 posto, na 22.432 boda, londonski FTSE za 0,51 posto, na 9.843 boda, a pariški CAC za 0,45 posto, na 7.691 bod.

Tijekom prijepodneva cijene nafte, koje su pale za više od 10 posto nakon Trumpovih objava u ponedjeljak da odgađa napade na iransku energetsku infrastrukturu te da vodi "produktivne pregovore" s predstavnicima Irana, oporavile su se, a globalna referentna cijena sirove nafte Brent trenutno je u plusu 2,31 posto, na 103,26 dolara.

Prateći rast cijena nafte, poskupjele su dionice naftnih kompanija. No, općenito prevladava averzija prema riziku, pa su cijene dionica većine kompanija u padu, a pritom je znatnije kliznula naniže cijena dionica njemačkog SAP-a, za 2,2 posto, nakon što je J.P. Morgan snizio rejting dionice tog njemačkog softverskog diva.

Od važnijih poslovnih objava, kozmetički konglomerat Estée Lauder objavio je u ponedjeljak navečer da je u pregovorima sa španjolskim Puigom, vlasnikom Jean Paula Gaultiera, Charlotte Tilbury i Rabannea, o potencijalnom spajanju. Dionica Puiga poskupjela je 16 posto.

Na Tokijskoj burzi Nikkei indeks u utorak je porastao 1,43 posto, na 52.252 boda.

