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OČUVANJE BAŠTINE

Nagrada Vicko Andrić za životno djelo pripala je Blandi Matici

Piše HINA,
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Nagrada Vicko Andrić za životno djelo pripala je Blandi Matici
Foto: Žarko Bašić/Pixsell
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Ministarstvo kulture i medija objavilo je dobitnike Nagrade Vicko Andrić za 2025. godinu, koja se dodjeljuje za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine, a nagradu za životno djelo dobila je konzervatorica i arhitektica Blanda Matica

Godišnju Nagradu Vicko Andrić dobio je stručni tim pod vodstvom Viki Jakaše Borić za cjelovitu i energetsku obnovu Dvorca umjetnika Oršić – Jakovlje i okoliša s Parkom skulptura, dok je nagrada za doprinos lokalnoj zajednici dodijeljena fra Josipu Sopti za zaštitu i promicanje kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području.

Odluke o dobitnicima nagrada donesene su na sjednici Odbora za dodjelu Nagrade Vicko Andrić, održanoj 31. srpnja u Ministarstvu kulture i medija.

Blanda Matica nagradu za životno djelo dobila je za višedesetljetni stručni rad i doprinos zaštiti, obnovi i očuvanju hrvatske graditeljske baštine.

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Tijekom višedesetljetne karijere djelovala je na području zaštite i obnove graditeljske baštine, od konzervatorskog i projektantskog rada do rukovodećih poslova u ključnim ustanovama sustava zaštite kulturne baštine. Obnašala je dužnosti ravnateljice Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture te pomoćnice ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda za nepokretnu baštinu.

U obrazloženju nagrade ističe se njezin stručni i organizacijski doprinos brojnim konzervatorskim i restauratorskim projektima te obnovi i prezentaciji povijesnih građevina i urbanih cjelina diljem Hrvatske.

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Među projektima na kojima je radila izdvajaju se Veliki Tabor, dvorci Batthyany u Ludbregu i Lukavec, povijesne građevine u Varaždinu te niz sakralnih objekata i projekata obnove u Vukovaru, Iloku i Zagrebu.

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Uz rad na pojedinačnim spomenicima i povijesnim cjelinama, u obrazloženju se naglašavaju njezina stručnost, interdisciplinarni pristup, vođenje složenih projekata i doprinos razvoju sustava zaštite kulturne baštine. Matica je i nakon umirovljenja nastavila stručno djelovati, među ostalim izrađujući konzervatorske elaborate za obnovu povijesnih zgrada oštećenih u zagrebačkom potresu 2020. godine.

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Godišnju nagradu za izvanredan doprinos zaštiti kulturne baštine dobio je stručni tim pod vodstvom Viki Jakaše Borić. U timu su Ivana Kosier Czeisberger, Aneta Mudronja Pletenac, Monika Kamenečki, Helena Miholić, Grzegorz Jan Rodak, Goran Mišić, Alen Novoselec i Neven Bradić.

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