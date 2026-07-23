I ove godine ostaje mala gorčina jer naši najbolji maturanti za nastavak školovanja odabiru učilišta u inozemstvu. To kao da ne brine previše našu akademsku zajednicu
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Nagrade su super, ali zadržite najbolje mlade u Hrvatskoj
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Sjajnim riječima obratio se publici i javnosti Mauro Kritovac iz Zagreba, dobitnik Nagrade “Soljačić” za najbolje napisanu državnu maturu iz matematike i fizike. “Mislim da ćete se svi složiti sa mnom kad kažem da je to rezultat truda i dugogodišnjeg rada, znatiželje, ponekad čak i odricanja. No imali smo i trenutke zabave, smijeha, po kojima ćemo, nadam se, svi pamtiti ove četiri godine”, poručio je Mauro. Izrazio je i nadu da će netko od njih jednog dana biti pokrovitelj nagrade za neke nove maturante.
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