Nagrađeni liječnici koji su razdvojili sijamske blizanke

Za izuzetan doseg u medicini nagrađena su dva tima, rekao je p redsjednik HLZ-a Željko Krznarić . Multidisciplinarni tim KBC-a Zagreb za razdvajanje sijamskih blizanki i Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za dječju oftamologiju, Klinike za očne bolesti KB Sveti duh.

Predstavnik KBC-a Zagreb, doktor Tomislav Luetić detaljnije je opisao cijeli proces koji je prethodio operaciji razdvajanja blizanki.

- Priznanje je dobio tim. Usprkos napretku medicine visoka je smrtnost sijamskih blizanaca u svijetu. Mi smo uspjeli! Bilo je brojnih problema u pripremi: zatajenje srca jedne sestre, zatajenje bubrega druge sestre, neuravnotežena cirkulacija... Blizanke su bile spojene donjim dijelom prsnog koša i trbuha, morali smo razdvojiti donji dio prsne kosti, jetru, crijeva, trbušne mišiće i usprkos svemu uspjeli smo! Nakon toga intezivno liječenje trajalo je još sedam mjeseci. Sestre su prošle su još deset operacija koje nisu trajale tako dugo kao prva. Danas Valentina i Kristina su zdrave i veselo odrastaju u krugu obitelji.

Blizanke su danas zdrave i vesele

- Blizanke su bile prerano rođene i imale su sve komplikacije prijevremenog poroda. Operacija je nakon 15 sati prošla savršeno, no i nakon toga bilo je borbe jer ne samo da su bile spojene organima, već su se i miješale krvotokom. One su danas potpuno zdrave djevojčice, bez ikakvih posljedica, rastu i razvijaju se kao i sva druga djeca, rekla je članica liječničkog tima i pročelnica Zavoda za neonatologiju KBC-a Zagreb.

- Ovo je priznanje za svih 140 oftamologa koji svaki dan u 70 ustanova vrijedno rade kako bi sva djeca u Hrvatskoj dobila preventivni pregled na kućnom pragu. Kroz ovaj projekt dobili smo točnu brojku slabovidne djece u Hrvatskoj, a to je osam posto. I sva djeca mlađa od četiri godine kojima bude otkrivena slabovidnost imat će mogućnost da se u 90 posto slučajeva slabovidnost potpuno izliječi do sedme godine, do kada je liječenje slabovidnosti moguće, rekao je ravnatelj KB-a Sveti Duh Mladen Bušić.

Ove godine pristiglo je 93 prijedloga za nagradu, 87 je prihvaćeno, a 6 nije ispunjavalo uvjete pravilnika.

Sve odluke povjerenstva su donesene jednoglasno.

Nagrade HLZ-a uručene su i mnogim liječnicima koji svojim radom u bolnicama ili u podružnicama HLZ-a osobito pridonose skrbi o pacijentima. Uručena su i priznanja za 30, 40 i 50 godina u HLZ-u te priznanja umrlim članovima.

