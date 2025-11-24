Obavijesti

News

Komentari 1
PLENKOVIĆ O UKRAJINI:

'Nagrađivanje agresora ne može biti temelj prava i mira'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
'Nagrađivanje agresora ne može biti temelj prava i mira'
Zagreb: Održana 127. sjednica Vlade | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

“Europska unija je spremna nastaviti pružati podršku predsjedniku Zelenskom dok god je potrebno - diplomatski, vojno, ekonomski”, rekao je Costa

Mir u Ukrajini ne može se graditi nagrađivanjem agresora, jer bi time bila narušena i sigurnost Europe te temeljna načela međunarodnog prava, objavio je na X-u hrvatski premijer Andrej Plenković, koji u Luandi sudjeluje na samitu EU-Afrika. Prije afričko-europskog samita održan je sastanak čelnika EU-a koji su razgovarali o diplomatskim naporima na zaustavljanju ruskog rata u Ukrajini.

 “Razgovarali smo o inicijalnim dojmovima u vezi diplomatskih razgovora koji se održavaju u Ženevi. Važno je pružati snažnu podršku ukrajinskom narodu i vodstvu predsjednika Zelenskog  i premijerke Julie Sviridenko te se zalagati za očuvanje teritorijalne cjelovitosti Ukrajine”, istaknuo je Plenković.

 Nakon sastanka čelnika EU-a na kojem je fizički u Luandi bilo 10 šefova država ili vlada, dok su ostali sudjelovali putem video-veze, kratku izjavu su dali predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

 “Europska unija je spremna nastaviti pružati podršku predsjedniku Zelenskom dok god je potrebno - diplomatski, vojno, ekonomski”, rekao je Costa.

Dodao je da će EU osigurati financiranje Ukrajine na svom samitu u prosincu.

'NE VJERUJ DOK NE VIDIŠ' Trump: 'Moglo bi se dogoditi nešto dobro u mirovnim pregovorima za Ukrajinu'
Trump: 'Moglo bi se dogoditi nešto dobro u mirovnim pregovorima za Ukrajinu'

Costa  je istaknuo da je u Ženevi postignut dobar napredak u nekim pitanjima, da je ostalo riješiti još neka pitanja, ali da generalno stvari idu u dobrom pravcu.

 Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen rekla je da je “učinkovit i koordiniran europski angažman omogućio dobar napredak u Ženevi, koji predstavlja solidan temelj za daljnji rad”.

 “Riječ je o sigurnosti našeg kontinenta i našoj budućnosti. Ukrajinski teritorij i suverenost moraju se poštovati, samo Ukrajina može odlučivati o svojim oružanim snagama”, rekla je von der Leyen.

Posebno je istaknula da sva ukrajinska djeca koju su Rusi odvojili od njihovih roditelja i odveli ih u Rusiju moraju biti vraćena.

 Sjedinjene Države i Ukrajina nastavile su u ponedjeljak u Švicarskoj razgovore kako bi izradile obostrano prihvatljiv mirovni plan, nakon što su se složile izmijeniti američki prijedlog koji su Kijev i njegovi europski saveznici ocijenili kao popis želja Kremlja.

U nedjelju su Ukrajina i Sjedinjene Države u zajedničkoj izjavi objavile da su nakon razgovora u Ženevi izradile „unaprijeđeni mirovni okvir“, premda nisu dale detalje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zelenski tvrdi: Surađujemo ​​s partnerima, uključujući SAD, na mirovnim prijedlozima
ROK ZA DOGOVOR

Zelenski tvrdi: Surađujemo ​​s partnerima, uključujući SAD, na mirovnim prijedlozima

Američki predsjednik Donald Trump nastavio je pritisak na Ukrajinu da postigne dogovor. Državni tajnik Marco Rubio rekao je da rok za postizanje dogovora do četvrtka možda neće biti nepromjenjiv
Stigla prva reakcija Kremlja na mirovne pregovore u Ženevi
'PRATIMO SITUACIJU'

Stigla prva reakcija Kremlja na mirovne pregovore u Ženevi

Peskovov komentar objavljen je dan nakon što su SAD i Ukrajina u zajedničkom priopćenju poručile kako su izradile „ažurirani i precizirani mirovni okvir
VIDEO Ukrajinci promijenili taktiku: Zapalili elektranu kod Moskve, ljudi ostali bez grijanja
veliki požar

VIDEO Ukrajinci promijenili taktiku: Zapalili elektranu kod Moskve, ljudi ostali bez grijanja

Najnoviji napad usmjeren je na elektranu Šatura, postrojenje smješteno oko 120 kilometara istočno od Moskve, jedno od najstarijih u Rusiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025