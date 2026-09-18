NAJAVILI Zagrebački holding i ZET idu u štrajk 28. rujna!

Reprezentativni sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a održali su konferenciju za medije u povodu neuspješno završenih postupaka mirenja i predstojećih sindikalnih aktivnosti u oba trgovačka društva, prenosi N1.

"Povod ove konferencije je objasniti u kojoj smo se situaciji našli. U Holdingu i ZET-a su istekli kolektivni ugovori i pokrenuli kolektivne pregovore 1. lipnja u ZET-u i 1. srpnja u Holdingu. Potom smo vidjeli da naši prijedlozi nisu prihvaćeni i da se samo kupuje vrijeme, nakon čega smo pokrenuli postupak mirenja i 10. rujna prekinuli mirenje. Dakle, sindikati po zakonu sad mogu najaviti sindikalne akcije", kazao je Dražen Jović iz Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske (SKPH) pa nastavio:

"Sindikati žele pregovarati o kolektivnom ugovoru na način da povećamo materijalna prava radnicima i da on bude na duže vrijeme. To znači da ne želimo da on bude od godine do godine jer to stvara nesigurnost. Ostali prijedlozi su, da ne idemo u detalje, vezani uz osnovicu plaće, prijevoz, neoporezivih dijelova, koeficijentima... i bili smo spremni o njima razgovarati. Ono što je ključno naglasiti, mi punih dva mjeseca s druge strane nismo imali nijedan prijedlog. Teoretski, nije bilo nijedne brojke. Kad smo došli u mirenje, dogovorena je osnovica od 4,5 posto, što je od 15 do 40 eura na plaću. Zamislite, pregovarate dva mjeseca i dobijete rast plaće do 40 eura."

Svjesni su porasta troškova, ali, kako tvrde, razmišljali su o tome i sve prijedloge prilagodili situaciji, prenosi N1.

"Nismo se svejedno uspjeli dogovoriti i okončali smo postupak mirenja. U ovih sedam dana smo izradili daljnje nastupe i hodogram. Evo, danas je konferencija za novinare, a 22. i 23. rujna svi sindikati imat će javno izjašnjavanje, a za tjedan dana imat ćemo novu konferenciju za medije i najaviti štrajk za ponedjeljak 28. rujna, počevši od 15:30."

Mumin Hodžić iz podružnice Čistoća potvrdio je riječi Dražena Jovića.

"Nemamo različitih mišljenja, zahtjeva ili želja. Ne tražimo ništa osim što nam pripada. Nastupamo zajedno jer jedino tako možemo isposlovati svoja prava i što nam pripada. Napomenuo bih da svi zahtjevi i pregovaranje u dobroj vjeri nije naišlo na plodno tlo s druge strane. Pitanje odgovornosti je na Gradu."

Baldo Kovačević iz Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) pozvao je i druge sindikate pod Društvom i sve radnike koji nisu sindikalni članovi da uđu u štrajk "kako bi se postiglo ono što traže".

Sandra Crnković iz ženske sekcije SKPH-a podržala je kolege pa objasnila da su uvjeti koje traže nužni kako bi Grad mogao normalno funkcionirati.

"Ljudi ovdje rade odgovorno, a početne bruto su ispod 1400 eura. U današnjim relacijama, to nije dovoljno za dostojan život u Zagrebu. Mi ne tražimo privilegije, tražimo da naši radnici imaju dostojanstvene plaće za život."

Vladimir Jozić iz reprezentativnog sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a naglasio je da štrajk nije upućen protiv građana Zagreba i da će se osigurati barem minimalno funkcioniranje kako ne bi bili oštećeni.

"Oni će vjerojatno najviše osjetiti štrajk, ako ga bude, ali gotovo sam pa uvjeren da ćemo sve riješiti mirnim putem", zaključio je.