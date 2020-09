Najavljuje se zabrana svadbi, organizatori ogorčeni: Već smo na koljenima, svi ćemo propasti

<p>Kontinuirano par desetaka ljudi svaki dan završi u bolnici. I kao što vidimo nažalost i umiru. Kakva će situacija biti na jesen, to ćemo sad vidjeti, rekao je epidemiolog <strong>Bernard Kaić</strong> na RTL-u. Dodao je kako sve ovisi o tome kakve će mjere biti na snazi i kako će ih se ljudi pridržavati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zbog korone im propala vjenčanja</strong></p><p>- Krenula je škola. Mi za sada nemamo u školama širenje infekcije, tek je tjedan dana škola. Imamo oboljele, djeca koja su se zarazila izvan škole koja su išla u školu pa onda njihove kontakte stavljamo u karantenu, negdje ne negdje da, ovisno o tome jesu li bolesna djeca imala simptome koliko su dugo bila u školi i raznim drugim faktorima pa ćemo vidjeti si vremenom hoće li škole postati nekakav izvor širenja infekcije za zajednicu o tome kakve će mjere biti na snazi i kako će ih se ljudi pridržavati - rekao je epidemiolog.</p><p>Na pitanje novinarke je li došlo vrijeme da se ograniči broj uzvanika na svadbama u cijeloj Hrvatskoj, odgovorio je da je to trebalo učiniti davno prije. </p><p>- Mi kontinuirano imamo oboljele sa svadbi, samo se seli iz županije u drugu. Ja znam da to nekima jako velik problem predstavlja, da je to čak i gospodarska grana, ali ne može se nikako zanijekati da velike svadbe generiraju oboljele i to velik broj oboljelih koje je onda teško poloviti, uvjetno rečeno i staviti ih u izolaciju tako da mislim da se mogao ograničiti broj ljudi na svadbi već prije mjesec, dva bez problema - rekao je Kaić. Očekivano, njegova je izjava izazvala reakcije organizatora vjenčanja i hotelijera kojima zarada direktno ovisi o svadbama.</p><p>- Svi se bojimo i štitimo i pokušavamo biti odgovorni, ali činjenica je da se možemo zaraziti bilo gdje. Ne bih rekla da su svadbe najkritičnije. Što je s raznim političkim skupovima na kojima se grli i ljubi, noćnim klubovima, školama, godišnjim odmorima - nabrajala je organizatorica vjenčanja koja je željela ostati anonimna, a radi za jednu od najpoznatijih zagrebačkih agencija za organizaciju vjenčanja. Otkrila je da im je za ovu godinu apsolutni sve otkazano te da im je struka doslovno na koljenima.</p><p>- Gotovo svi moji kolege otišli su iz struke i bave se sasvim drugim poslovima. Već mjesecima dobivamo samo minimalac i nitko od toga ne može živjeti - kaže organizatorica. Iz Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske rekli su nam da u njihovu ime prenesemo nedavnu izjavu ministra turizma <strong>Veljka Ostojića</strong> koji je inače i predsjednik njihove Skupštine jer je to, tvrde, i njihov stav. Naime, Ostojić je u srpnju rekao da ne smijemo zbog 50 noćnih klubova u Hrvatskoj i stotinjak svadbi ugroziti sve što imamo. Rekao je da bi event industriju u ovoj situaciji država trebala obeštetiti. </p>