Najbogatiji Hrvat prijavio da je netko ukrao njegovu karticu, na sudu je priča postala zanimljiva

L.K. je u svom iskazu policiji 10. prosinca priznala kaznena djela računalne prijevare i krivotvorenja isprave, vratila robu koju je kupila Roglićevom karticom i izrazila kajanje

<p><strong>Branko Roglić</strong> (77) vlasnik Orbico Grupe, tvrtke koja posluje u 20 država, s godišnjim prometom većim od dvije milijarde eura, koga mediji zovu najbogatijim Hrvatom, početkom prosinca prošle godine zagrebačkoj je policiji prijavio krađu kreditne kartice American Express Platinum.</p><p>Policija je brzo ušla u trag kartici i već 10. prosinca je pozvala u postaju do sada nekažnjavanu<strong> L.K</strong>.</p><p>Neobična priča dobila je svoj nastavak na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu 30. rujan ove godine, javlja <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/najbogatiji-hrvat-branko-roglic-prijavio-policiji-da-mu-je-netko-ukrao-kreditnu-karticu-na-sudu-je-uslijedio-show/?utm_source=netFB&utm_medium=post&utm_campaign=organic&fbclid=IwAR1yFdlCeMGxdEmuy7KAgF8jRZbhOACbUKl15WpKsVczOMGG02n-jaoX0Q8" target="_blank">Telegram</a>. </p><p>L.K. je u svom iskazu policiji 10. prosinca priznala kaznena djela računalne prijevare i krivotvorenja isprave, vratila robu koju je kupila Roglićevom karticom i izrazila kajanje. U kratkom iskazu koji je snimljen rekla je da je pronašla karticu nekoliko dana prije nego što ju je upotrijebila. Poručila je da Roglića ne poznaje te da je 28. prosinca otišla u kupovinu da vidi može li ju iskoristiti. Uspjela je. </p><p>Rekla je i kako je znala zašto ju policija zove kada su ju kontaktirali i da je sve što je kupila Roglićevom karticom odnijela u postaju. </p><p>Ipak, na sudu je rekla nešto drugo. </p><p>Dok je iznosila obranu, rekla je da Roglića poznaje jako dobro i to osam godina i da karticu nije ukrala, nego ju je dobila na korištenje. Priznala je i da je tijekom kupovine potpisala Roglićevo ime i prezime jer je znala njegov potpis otprije. U više navrata je, kaže, koristila još jednu Roglićevu karticu, a sutkinji je izdiktirala i PIN koji se koristio. </p><p>Dakle, policiji je rekla da ga ne poznaje, a na sudu je pak rekla da je godinama radila za njega, za što ima i dokaze. </p><p>Osim toga, na sudu je opširno opisala i navodno postupanje zagrebačke policije baš kako bi objasnila razliku između iskaza policiji i onoga što je rekla na sudu. </p><p>Kako je navela, na poziv policije se odazvala za manje od pola sata. Kada je, prije nego što se iskaz počeo snimati, rekla da Roglića poznaje osam godina, ispitivanje je, prema njenim riječima, naglo prekinuo. </p><p>Tvrdi i kako su je policajci ucjenjivali da će, ako ne prizna krađu, završiti u zatvoru te da bi se u slučaj mogle uplesti i druge institucije što će za nju imati teške posljedice. Obećali su joj, kaže, da kada prizna krađu sve biti brzo i povoljno riješeno. Na sudu je rekla da je bila uplašena i da je postupila kako su joj rekli te pred kamerama dala lažni iskaz. </p><p>Na sudu je rekla i kako robu koju je kupila Roglićevom karticom nije ponijela u policiju, kako stoji u snimljenom iskazu, već je nagovorena da tako kaže. U stvarnosti, kaže, je prije nego što se iskaz krenuo snimati, na zahtjev policije je s njima otišla do njenog stana svojim autom, uzela stvari i vratila se zajedno s njima u policijsku postaju. Kaže i kako su joj tijekom vožnje postavljali neumjesna pitanja. </p><p>- Ne želim odgovarati za ono što nisam učinila. Želim da se sazna prava istina i želim opovrgnuti lažni iskaz kojeg sam dala po nagovoru policije - rekla je za <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/najbogatiji-hrvat-branko-roglic-prijavio-policiji-da-mu-je-netko-ukrao-kreditnu-karticu-na-sudu-je-uslijedio-show/?utm_source=netFB&utm_medium=post&utm_campaign=organic&fbclid=IwAR1yFdlCeMGxdEmuy7KAgF8jRZbhOACbUKl15WpKsVczOMGG02n-jaoX0Q8" target="_blank">Telegram</a>, iznoseći niz materijalnih dokaza koji, prema njenom mišljenju, potvrđuju verziju priče da Roglića dugo i dobro poznaje.</p><p>Roglić nije htio iznijeti svoju stranu priče. </p><p>Sudski postupak se nastavlja 24. studenog kada će iskaze dati Branko Roglić i policijski službenik Tomislav Mihaljević. </p>