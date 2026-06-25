Obavijesti

News

Komentari 1
ZADNJI DAN

Furio Radin nakon 34 godine službeno napustio Sabor, evo tko ga je zamijenio

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Furio Radin nakon 34 godine službeno napustio Sabor, evo tko ga je zamijenio
2
Zagreb: Furio Radin vodio sjednicu na kojoj se raspravljalo o početku mirovanja njegovog mandata i nakon 34 godine napušta Sabor | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Radin je za zastupnika talijanske nacionalne manjine biran 10 puta, a u Saboru je od 1992. godine i to u neprekidnom trajanju od konstituiranja drugog saborskog saziva...

Najdugovječniji zastupnik Furio Radin u četvrtak je i službeno napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža u neprekidnom trajanju, a u saborskim klupama zamijenio ga je Marin Corva koji je pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem položio prisegu. 

Radin je za zastupnika talijanske nacionalne manjine biran 10 puta, a u Saboru je od 1992. godine i to u neprekidnom trajanju od konstituiranja drugog saborskog saziva. Posljednjih devet godina obnašao je i dužnost potpredsjednika Sabora. 

Most rotirao svog zastupnika Furio Radin nakon 10 izbornih pobjeda odlazi iz Sabora, HDZ-ovac: 'On je kao Luka Modrić'
Furio Radin nakon 10 izbornih pobjeda odlazi iz Sabora, HDZ-ovac: 'On je kao Luka Modrić'

Najdugovječniji zastupnik prošlog je tjedna, nakon 34 godine saborskog staža, odlučio staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga. 

Zagreb: Furio Radin vodio sjednicu na kojoj se raspravljalo o početku mirovanja njegovog mandata i nakon 34 godine napušta Sabor
Zagreb: Furio Radin vodio sjednicu na kojoj se raspravljalo o početku mirovanja njegovog mandata i nakon 34 godine napušta Sabor | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U saborskim klupama zamijenit će ga Marin Corva, predsjednik Talijanske unije, koji je pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem prisegnuo da će dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, u svom radu držat će se Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.

"Prisežem, lo giuro", kazao je Corva i na talijanskom jeziku. 

Jandroković mu je uime Sabora poželio puno uspjeha u obnašanju "ove odgovorne, važne i časne zastupničke dužnosti".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Milan Drača Lalo, koji je preminuo nakon tučnjave? Srbin i HDZ-ovac, maloljetni branitelj
STRAŠNO

Tko je Milan Drača Lalo, koji je preminuo nakon tučnjave? Srbin i HDZ-ovac, maloljetni branitelj

Nasmrt pretučeni Milan Drača Lalo deklarirao se kao Srbin, bio član HDZ-a i dragovoljac Domovinskog rata te često javno iznosio svoje stavove...
VIDEO Ovo su trenuci udara strašnih potresa u Venezueli
SNIMILE KAMERE

VIDEO Ovo su trenuci udara strašnih potresa u Venezueli

Predsjednica Rodríguez izrazila je sućut žrtvama i njihovim obiteljima, no u svom prvom obraćanju javnosti nije precizirala točan broj poginulih...
U Zadru nasmrt pretučen Milan Drača, bivši HDZ-ov vijećnik i dragovoljac Domovinskog rata
PREMINUO U BOLNICI

U Zadru nasmrt pretučen Milan Drača, bivši HDZ-ov vijećnik i dragovoljac Domovinskog rata

Milan Drača Lalo bio je bivši gradski vijećnik, zaposlenik Narodnog muzeja i komunalni redar, a policija nastavlja istragu okolnosti sukoba u kojem je zadobio smrtonosne ozljede

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026