Najekstremniji: Išao u zatvor i tražio da bude bez hrane i vode

Neki glumci budu toliko predani svom poslu i posvećeni ulogama koje igraju da se u njih potpuno unesu. Daju i više od 100 posto sebe kako bi izvedba bila onako kako su oni ili redatelj filma zamislili. Neki mršave pa se debljaju, neki toliko duboko uđu u lik da im je poslije jako teško iz njega 'izaći'. Donosimo vam feljton o četvorici glumaca koje su uloge toliko obilježile da im je trebalo jako dugo da se vrate u svoje normalno stanje i nastave sa životom...

Ulogama Britanac Daniel Day-Lewis pristupa toliko studiozno da doslovno ni minute ne 'izlazi' iz lika kojeg igra sve dok traje snimanje.

On primjenjuje glumačku tehniku poznatu pod nazivom "metoda", koja podrazumijeva potpuno emocionalno i fizičko poistovjećivanje s likom.

Koriste nju i mnogi drugi glumci, no Day-Lewis ju je razradio do ekstrema. Stoga je već godinam poznat kao najveći kameleon suvremenog filma. Zbog što bolje izvedbe spreman je riskirati i vlastito zdravlje.

Zatvorio se na osam tjedana u kliniku da proučava pacijente

Glumeći Christyja Browna, pisca i slikara koji je bolovao od cerebralne paralize u filmu Moj Lijevo stopalo za kojeg je dobio svog prvog Oscara, Day-Lewis je proveo osam tjedana u klinici u Dublinu.

Tamo je proučavao ponašanje pacijenata i pritom skidao naglasak i način na koji je Brown govorio. Također, naučio je pisati i slikati lijevim stopalom, baš kao i Brown.

Tijekom snimanja nije izlazio iz invalidskih kolica. Dizali su ga iz kolica i nosili na set, a svoju je predanost odvukao toliko daleko da se odbijao sam hraniti već je to uvijek činio netko drugi. Napori tijekom snimanja rezultirali su s dva slomljena rebra.

Mjesecima živio sam u divljini

Za film Posljednji Mohikanac naučio je kako skidati kožu s divljači, graditi kanue, boriti se s tomahavkom i baratati puškom na kremen.

Foto: IMDB Naravno, sve je ovo uobičajeno za glumce, ali Day-Lewis uvijek ide korak dalje pa je živio u divljini i svoju kremenjaču svugdje vukao sa sobom.

Pripremajući se za ulogu Newlanda Archera za film Doba nevinosti nije pretjerivao, ali aktivno proučavao kako su se ponašala gospoda u 19. stoljeću. Čak i kad bi se kamere isključe, uokolo bi hodao sa štapom i s članovima ekipe razgovarao kao Newland.

Smršavio 25 kilograma i dobrovoljno otišao u zatvor

Za ulogu Gerryja Conlona u filmu U ime Oca smršavio je 25 kilograma i proveo dva dana i dvije noći u zatvorskoj ćeliji bez hrane i vode. Tražio je da ga ispituju na isti način na koji su ispitivali Conlona, a tijekom snimanja jeo je samo hranu kakvu poslužuju u zatvorima. Odnosno, bio je gladan.

U "Bandama New Yorka" glumio je Billa The Butchera. Naučio je mesarski posao, postao vrhunski bacač noževa, a kad se razbolio i dobio upalu pluća, na setu je odbijao koristiti topliji kaput jer takav kaput nije postojao u 19. stoljeću.

'Divan lik, ali nije bio dobar za moju psihu'

Znao je lutati Rimom, gdje se film snimao, ponašajući se kao Butcher i tukao se s potpunim strancima.

- Morao sam se pripremiti, ali priznajem, poludio sam. Potpuno sam poludio. Bill je divan lik i bilo ga je predivno glumiti, ali nije bio dobar za moje fizičko i psihičko zdravlje - objasnio je.

U filmu Bit će krvi budući da je lik kojeg je glumio, Daniel Plainview, kopao naftu, Day-Lewis je postao je stručnjak za opremu koja se u to vrijeme koristila. Čitao je i knjige i pisma kako bi što bolje shvatio život ljudi s kraja 19. stoljeća.

Otkrio kakav je glas imao predsjednik Lincoln

U filmu 'Linclon' Day-Lewis je proučio sve moguće knjige i otkrio da je američki predsjednik Abraham Lincoln imao visok, ali prodoran glas što se dotad nije znalo. Potom je tjednima smišljao glas jer mu je bilo nezamislivo da je Lincolna zaigrao koristeći svoj prirodni.

Također, nije prestao komunicirati s naglaskom koji je karakterističan za Kentucky. Ekipa na snimanju morala mu se obraćati s "gospodine predsjedniče", a poruke je potpisivao s "Abe".

Naučio krojački zanat

U svom posljednjem filmu 'Phantom Thread' (Fantomska nit) glumio je krojača Reynoldsa Woodcocka. Naravno naučio je šivati pa je sašio vlastitu Balenciaga haljinu.

Surađivao je s nekoliko različitih krojača koji su ga naučili tajnama zanata, ali nije bilo dovoljno raspolagati teorijom pa je izabrao naoko jednostavan dizajn koji se pokazao kao velik zalogaj.

- Balenciaga haljina bila je vrlo jednostavana. To jest, djelovala je jednostavno sve dok je nismo morali sašiti. Tad sam shvatio da je to nevjerojatno komplicirano, ali tako je s bilo kojom umjetnošću. Ako pokušate napraviti bilo što, znate koliko je teško postići tu naoko lako ostvarivu jednostavnost. Najveći problem bio je umetak ispod pazuha koji nismo mogli razaznati s fotografija, ali nakon nekoliko pokušaja smo uspjeli. Moja supruga Rebecca nosila je tu haljinu. Jako je lijepa - objasnio je u jednom intervjuu novopečeni krojač Daniel Day-Lewis.

