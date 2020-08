Najgori dan od početka, a nema novih mjera da se zaustavi rast

Razmatraju se maske na otvorenom, ali ta je mjera još neizvjesna. Još se ne zna ni hoće li od 7. rujna sva djeca na nastavu. Iz Udruge pacijenata strahuju da će od jeseni liste čekanja dodatno rasti

<p>Hrvatska je zabilježila rekordan broj novooboljelih, bilo ih je 219, ali nikakve odluke nema o mjerama koje bi se mogle donijeti da se taj rast zaustavi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Od ukupno 7074 do sada zaraženih, imamo 1520 trenutačno aktivnih slučajeva. Od COVID-19 danas je preminulo dvoje ljudi.</p><p>- Prednjače Zagreb i Splitsko-dalmatinska županija, što je očekivano s obzirom na to da tamo živi najviše ljudi. Što se Zagreba tiče, najviše zaraza je zabilježeno kod mlađih ljudi koji su se vratili s godišnjih odmora - rekao je vodeći hrvatski epidemilolog Krunoslav Capak. Ističe da većina oboljelih ima blage kliničke slike, a ukupno je 120 ljudi na bolničkom liječenju. No s povećanim brojem zaraženih povećava se i broj ljudi u izolaciji pa je tako u Hrvatskoj 5459 potencijalnih novih slučajeva. Do danas su testirane 142.124 osobe.</p><p>Na Jadranu ih se još odmara između 700.000 i 800.000 turista, no Slovenci uvode žestoke restrikcije, baš kao i ranije Austrijanci...</p><p>S jeseni kreće sezona širenja raznih virusa, pa tako i COVID-19, a Hrvatska djeluje pomalo pogubljeno iako već imamo šestomjesečno iskustvo življenja s virusom.</p><p>Stare boljke zdravstvenog sustava s kojima se ministar Vili Beroš obećao uhvatiti u koštac s jeseni će samo još više doći do izražaja.</p><p>- Pismene preporuke za borbu s koronom koja nam slijedi s jeseni su u izradi - kaže nam ministar Beroš. A ono što bi se ondje, između ostalog, trebalo naći jest mogućnost roditelja najmanjih pacijenata da ostaju uz svoje mališane u bolnicama dulje od 15 minuta. No to će svaka bolnica sama procjenjivati jer struka smatra da zdravstvena zaštita mora biti na prvome mjestu, pa time i ispred potrebe djece za roditeljskom skrbi i ljubavi kad su im najpotrebniji.</p><h2>Rad liječnika u grupama</h2><p>Liječnici će povratkom na posao s godišnjeg morati na testiranje, a razmatra se i rad po grupama. Tako bi jedan tim radio 15 dana u bolnici, dok bi drugi čuvao zdravlje kod kuće te se potom zamijenili. Liste čekanja još ni jedan ministar do sada nije uspio anulirati, a korona je cijelu situaciju samo pogoršala. Naime, otkako je virus u Hrvatskoj, sve druge bolesti na neki način su tome podređene. Sustav na koji smo navikli je “na čekanju”, a od ožujka pred bolnicama pacijente dočekuju kontejneri, epidemiološki intervjui, mjerenje temperature, obavezna testiranja prije operacija... Svi se prije dolaska moraju telefonski najaviti kako bi se smanjio rizik od prijenosa korone, no iz Udruge pacijenata kažu da tek tu pacijenti imaju problema.</p><h2>'Ne javljaju se pacijentima'</h2><p>- Ne možemo generalizirati, ali dio pacijenata doista ne može do svojih liječnika jer se nitko ne javlja na telefon. Kako bih provjerio te tvrdnje, neke sam tražio kontakte od liječnika koje zovu i sam pokušao do njih doći. Tako sam jedan dan čak 44 puta nazvao jednu ordinaciju i nitko se nije javio, što je nedopustivo. Zamislite kako je onda čovjeku koji je bolestan sjediti za telefonom i uzalud okretati - kaže nam Marijo Drlje, predsjednik Udruge hrvatskih pacijenata. Pitali smo ga hoće li javno reći o kojoj se ordinaciji radi pa kaže: “Ne mogu to napraviti zbog povjerenja ljudi koji nam se javljaju za pomoć. Samo vam želim reći da to nisu tek priče, nego realno stanje. I, naravno, ima onih koji zaista revno rade, no ovakve stvari se ne smiju događati”. Dodaje kako ministar Beroš mora vratiti pacijentima solidarni zdravstveni sustav.</p><p>- To će biti test na kojemu će pokazati je li radio na popularnosti samo zbog izbora ili doista želi poboljšati sustav - kaže Drlje.</p><p>Uz 800 dosadašnjih respiratora, na jesen stiže njih još 250.</p><p>Ministar obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong> još nema konkretnih odgovora kako će izgledati nova školska godina. Otkako je preuzeo ministarstvo najavljivao je da po njemu trebaju svi u školske klupe, no ništa još nije sigurno osim da škola počinje <br/> 7. rujna.</p><h2>Stranci se prije povratka kući masovno testiraju</h2><p>Otkad su njihove države uvele obavezan negativan test na koronu s kojim se mogu vratiti kući, austrijski i talijanski turisti navalili su na naše zavode za javno zdravstvo, gdje se mogu testirati za nešto manje od 700 kuna, i nalaz dobiti u roku 24 sata.</p><p>U Zagrebu, Rijeci i Splitu, ali i na otocima su velike gužve, epidemiolozi kažu da im na testiranje dnevno dolazi i po nekoliko stotina stranaca. Među njima je, odgovaraju, zanemarivo malo pozitivnih. Mogu se testirati u Hrvatskoj pa, ako je test negativan, normalno ući u svoju zemlju.</p><p>- U Italiji su, kako čujemo, za to velike gužve, na test se čeka i po tjedan dana pa talijanski gosti test obave kod nas. Nikog ne odbijamo, koliko god da smo i sami prenapregnuti. Ljudi su nam došli na Jadran, dali svoje povjerenje, koje sad nećemo, na njihovu odlasku, iznevjeriti - kaže dr. <strong>Dobrica Rončević</strong>, voditelj epidemiološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.</p><p>Dnevno im se dođe testirati i po 300 stranaca, uglavnom Talijana, ali ima i Austrijanaca te Srba. Negativan test je za ulazak u Austriju obavezan od ponedjeljka, za Italiju već sedam dana, a pet dana za Srbiju. Osim u Rijeci, stranci i domaći se o svojem trošku mogu testirati na Krku, Cresu, Lošinju i Rabu. U Austriji se ne čeka dugo kao u Italiji, no svejedno se turistima više isplati testirati kod nas tako da odmah po povratku mogu na posao. Test ne smije biti stariji od 72 sata, a cijene su mu svuda u EU podjednake.</p><p>- U utorak smo imali rekordna 684 nalaza i još 600 uzetih novih briseva. Jako je velika gužva, radimo naporno, ali uspijevano jer imamo najbolje ljude na svijetu - hvali svoje kolege dr. Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” u Zagrebu. Dolaze im, očito s mora, Austrijanci, ali i Talijani.</p><p>- Nikog ne odbijamo i svima pošaljemo nalaz. Tko su ti ljudi, dolaze li s mora, jer po Zagrebu nema baš puno turista, i zašto se dolaze testirati u Zagreb, ne znamo, takvu evidenciju mi ne vodimo - kaže dr. Šikić. Cijena testa je na “Štamparu” nedavno dvostruko pojeftinila, na svuda standardnih 700 kuna, i jednaka je za strane i domaće ljude.</p><p>- Sezona će proći, no ono čega se bojimo su jesen i naša, domaća transmisija virusa - zaključuje zamjenica ravnatelja.</p><p>Velike su gužve i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Osim u Splitu, stranci se testiraju u Makarskoj, na Braču i Hvaru. Test stoji 698 kuna ako se na nalaz čeka do 48 sati, za sto kuna više se nalaz ubrzava za jedan dan, a nalaz na engleskom stoji dodatnih 120 kuna, kažu u Splitu.</p>