Obavijesti

News

Komentari 0
VLADA STRAH

Najmanje 18 poginulih u Kolumbiji u dva napada pripisana disidentima FARC-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Najmanje 18 poginulih u Kolumbiji u dva napada pripisana disidentima FARC-a
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

Nekoliko sati ranije, helikopter Nacionalne policije Black Hawk UH-60 koji je sudjelovao u operaciji uništavanja usjeva koke oboren je u općini Amalfi, u departmanu Antioquia, pri čemu je poginulo 12 policajaca

Najmanje 18 ljudi poginulo je, a više od četrdeset ih je ozlijeđeno u četvrtak nakon dva napada u Kolumbiji koja su pripisana različitim disidentskim frakcijama bivše gerilske skupine FARC, izvijestile su vlasti.

U Caliju, trećem najnaseljenijem gradu u zemlji, teretno vozilo s eksplozivom detoniralo je u blizini baze Kolumbijskih zrakoplovnih snaga. Pri tome je šest osoba poginulo, a 71 ih je ozlijeđena, izvijestio je ured gradonačelnika.

Nekoliko sati ranije, helikopter Nacionalne policije Black Hawk UH-60 koji je sudjelovao u operaciji uništavanja usjeva koke oboren je u općini Amalfi, u departmanu Antioquia, pri čemu je poginulo 12 policajaca.

KONTROVERZNA ODLUKA Bivši porno glumac postat će kolumbijski ministar za ravnopravnost
Bivši porno glumac postat će kolumbijski ministar za ravnopravnost

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro za napade je okrivio disidentske frakcije bivše gerilske skupine Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC) koje su odbacile mirovni sporazum iz 2016. o okončanju dugotrajnog unutarnjeg sukoba u kojem je poginulo više od 450.000 ljudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'
DETALJI AFERE

IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'

Krešimir Rotim tvrdi da je dobio polovan uređaj zbog marketinga, no Uskok je našao dokaz da je Neurospine dobio novi uređaj, da se Rotim druži s Pozderom, večera s Petračem, a Beroša na kavu zove s 'frende'
FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara
SUDAR PET VOZILA

FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara

A3 BREGANA - LIPOVAC Pet vozila stranih tablica sudarilo se između čvorova Jakuševec i Zagreb. Kolone su ogromne. Kako doznajemo, ozlijeđeno je desetero ljudi, među njima i dvogodišnje dijete
Užas na ZG obilaznici! Sudarilo se pet vozila, deset ozlijeđenih! Među njima i dijete od 2 godine
VELIKA PROMETNA NESREĆA

Užas na ZG obilaznici! Sudarilo se pet vozila, deset ozlijeđenih! Među njima i dijete od 2 godine

Kako neslužbeno doznajemo, 10 je ozlijeđenih od toga su teže ozlijeđeni muškarac i dijete starosti 2 godine te su preveženi u bolnicu. Svi ozlijeđeni putovali su automobilima stranih tablica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025