Najmanje 18 poginulih u Kolumbiji u dva napada pripisana disidentima FARC-a

Najmanje 18 ljudi poginulo je, a više od četrdeset ih je ozlijeđeno u četvrtak nakon dva napada u Kolumbiji koja su pripisana različitim disidentskim frakcijama bivše gerilske skupine FARC, izvijestile su vlasti.

U Caliju, trećem najnaseljenijem gradu u zemlji, teretno vozilo s eksplozivom detoniralo je u blizini baze Kolumbijskih zrakoplovnih snaga. Pri tome je šest osoba poginulo, a 71 ih je ozlijeđena, izvijestio je ured gradonačelnika.

Nekoliko sati ranije, helikopter Nacionalne policije Black Hawk UH-60 koji je sudjelovao u operaciji uništavanja usjeva koke oboren je u općini Amalfi, u departmanu Antioquia, pri čemu je poginulo 12 policajaca.

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro za napade je okrivio disidentske frakcije bivše gerilske skupine Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC) koje su odbacile mirovni sporazum iz 2016. o okončanju dugotrajnog unutarnjeg sukoba u kojem je poginulo više od 450.000 ljudi.