NITKO NIJE PREUZEO ODGOVORNOST
Više od 30 poginulih u eksploziji u pakistanskoj džamiji
Čitanje članka: < 1 min
Najmanje 31 čovjek je poginuo, a 169 ljudi je ozlijeđeno nakon eksplozije u šiitskoj džamiji u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu u petak, piše Al Jazzera.
Unutarnje istrage upućuju da su iza napada vjerojatno pakistanski Talibani, odnosno Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), rekli su izvori policije za CNN. Do sada nitko nije preuzeo odgovornost.
Eksploziju, koja je pogodila džamiju tijekom molitve u petak, izazvao je samoubilački bombaš, priopćila je policija za CNN.
