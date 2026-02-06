Obavijesti

News

Komentari 0
NITKO NIJE PREUZEO ODGOVORNOST

Više od 30 poginulih u eksploziji u pakistanskoj džamiji

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Više od 30 poginulih u eksploziji u pakistanskoj džamiji
Foto: Akhtar Soomro

Unutarnje istrage upućuju da su iza napada vjerojatno pakistanski Talibani, odnosno Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)

Admiral

Najmanje 31 čovjek je poginuo, a 169 ljudi je ozlijeđeno nakon eksplozije u šiitskoj džamiji u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu u petak, piše Al Jazzera.

Unutarnje istrage upućuju da su iza napada vjerojatno pakistanski Talibani, odnosno Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), rekli su izvori policije za CNN. Do sada nitko nije preuzeo odgovornost.

GORIO TRGOVAČKI CENTAR Katastrofa u Pakistanu: Broj poginulih u požaru premašio 50
Katastrofa u Pakistanu: Broj poginulih u požaru premašio 50

Eksploziju, koja je pogodila džamiju tijekom molitve u petak, izazvao je samoubilački bombaš, priopćila je policija za CNN.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!
UŽAS

VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant
Kekin: Plenković je u pravu. Napisat ću navijačku pjesmu za sve sportaše od 5. do 7. mjesta
PONEDJELJAK U PODNE

Kekin: Plenković je u pravu. Napisat ću navijačku pjesmu za sve sportaše od 5. do 7. mjesta

Najava pjesme je stigla nakon što je premijer u utorak na konferenciji za medije oko dočeka hrvatskih rukometaša na trgu 'bocnuo' pjevača
Misteriozni Banožićevi svjedoci pojavili se nakon dvije godine! Nazvali smo ih, evo što kažu...
EKSKLUZIVNO

Misteriozni Banožićevi svjedoci pojavili se nakon dvije godine! Nazvali smo ih, evo što kažu...

Odvjetnica bivšeg HDZ-ovog ministra na suđenju je rekla kako im se javio bračni par koji je prvi nazvao policiju nakon nesreće. Nesreća je bila 2023., a oni su se tek sada pojavili...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026