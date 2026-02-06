Više od 30 poginulih u eksploziji u pakistanskoj džamiji

Najmanje 31 čovjek je poginuo, a 169 ljudi je ozlijeđeno nakon eksplozije u šiitskoj džamiji u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu u petak, piše Al Jazzera.

Unutarnje istrage upućuju da su iza napada vjerojatno pakistanski Talibani, odnosno Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), rekli su izvori policije za CNN. Do sada nitko nije preuzeo odgovornost.

Eksploziju, koja je pogodila džamiju tijekom molitve u petak, izazvao je samoubilački bombaš, priopćila je policija za CNN.