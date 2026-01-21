Katastrofa u Pakistanu: Broj poginulih u požaru premašio 50

Pakistanski vatrogasci izvukli su u srijedu tijela 25 osoba iz ruševina požara u trgovačkom centru u Karachiju, čime je broj mrtvih porastao na više od 50.

Požar u lučkom gradu izbio je kasno u subotu i brzo se proširio prostranim trgovačkim kompleksom Gul Plaza, poznatim po svojih 1.200 obiteljskih trgovina.

"Pronašli smo do 25 mrtvih tijela", rekao je novinarima vladin predstavnik Javed ​Nabi Khoso. Rekao je da su posmrtni ostaci odvezeni u bolnicu na DNK analizu.

Zbog poteškoća u identifikaciji, rekao je da je teško dati točan broj poginulih, koji je u utorak iznosio 29.

Mala grupa koja je odala počast žrtvama zapalila je svijeće u blizini trgovačkog centra, a neki su držali slike onih za koje se pretpostavlja da su poginuli.

Vatrogasci su se do utorka borili s požarom, a do trenutka kada je stavljen pod kontrolu, Gul Plaza je pretvorena u hrpu pepela i krhotina.

Ukupno 84 osobe vode se kao nestale, prema podacima državne službe spašavanja. Policija je rekla kako strahuje da je većina nestalih mrtva, što znači da bi broj smrtno stradalih mogao još rasti.

Požar je bio najsmrtonosniji u Karachiju otkako je 2012. izgorio industrijski objekt, usmrtivši više od 260 ljudi.