NAKON FAZE PRIMIRJA

Najmanje 32 mrtvih u izraelskim napadima u Gazi

Piše HINA,
Najmanje 32 osobe ubijene su u izraelskim zračnim napadima u Pojasu Gaze, izvijestila je u subotu palestinska agencija za civilnu zaštitu

Glasnogovornik Mahmud Basal je za dpa kazao da je u napadu na policijsku postaju u okrugu Šeik Radvan na sjeveru grada Gaze ubijeno četrnaest ljudi.

Još sedmero ih je ubijeno na jugu Pojasa Gaze kada je otvorena vatra na šator u kojemu su smještene raseljene osobe, kazao je.

Palestinci su ove napade ocijenili najtežima od stupanja na snagu druge faze primirja, koju je u listopadu dogovorio američki predsjednik Trump.

DRAMA NA AERODROMU U Berlinu uhićen pripadnik Hamasa: Planirao terorističke napade na židovske objekte
U Berlinu uhićen pripadnik Hamasa: Planirao terorističke napade na židovske objekte

Izraelska vojska je objavila da je napala zapovjednike i infrastrukturu terorističkih organizacija Hamas i Islamski džihad u Gazi.

Među ciljevima su bili skladište oružja, prostor za rukovanje oružjem i dvije lansirne rampe Hamasa, priopćila je vojska.

I Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja otkako je prošle godine stupilo na snagu.

