DRAMA NA AERODROMU

U Berlinu uhićen pripadnik Hamasa: Planirao terorističke napade na židovske objekte

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pripadnik Hamasa uhićen na berlinskom aerodromu, tužiteljstvo tvrdi da je pripremao napade na židovske ciljeve i nabavio 300 komada streljiva

Njemačka policija uhitila je u zračnoj luci Berlin pripadnika terorističke organizacije Hamas kojeg se sumnjiči da je pripremao napade na židovske objekte u Njemačkoj, priopćilo je u subotu državno odvjetništvo u Karlsruheu.

„Državno odvjetništvo je u petak navečer dalo uhititi 36-godišnjeg Muhammada S. nakon povratka iz Bejruta. Njemu se predbacuje članstvo u terorističkoj organizaciji Hamas i priprema terorističkih napada na židovske objekte u Njemačkoj“, priopćilo je Glavno državno tužiteljstvo u Karlsruheu.

Kako se nadalje navodi, Muhammad S. je u kolovozu, u dogovoru s drugim članom Hamasa koji je već uhićen, dogovarao napade na židovske objekte i u tu svrhu je nabavio 300 komada bojevog streljiva.

Policija je još prošle godine uhitila nekoliko pripadnika iste skupine, između ostalog i u Londonu, pod optužbom da su pripremali napade na židovske objekte u Njemačkoj i Europi.

U Njemačkoj je od napada Hamasa na Izrael 2023. i rata u Gazi koji je uslijedio, povećan broj napada na pripadnike židovske zajednice.

Situacija je posebice napeta u Berlinu gdje živi velik broj arapskih Palestinaca. Prema informaciji Organizacije za borbu protiv antisemitizma (RIAS), u Berlinu se dnevno bilježi sedam napada s antisemitskom pozadinom.

