Najmanje 57 poginulih migranata kod Ceute

Zbog razmjera krize u Ceuti, gdje živi oko 84.000 stanovnika, raspoređene su postrojbe španjolske vojske, uz više od 400 dodatnih pripadnika Nacionalne policije i Civilne garde. Stotine ljudi i dalje pokušavaju ući u Ceutu plivajući ili obilazeći morski lukobran koji razdvaja Maroko od španjolske enklave. Na graničnom području zabilježeni su sukobi između skupina migranata i marokanskih sigurnosnih snaga, uključujući bacanje kamenja i pokušaje probijanja graničnih prepreka.

Tisuće ljudi, među kojima su uglavnom mladi, ali i obitelji s djecom, okupljene su u brdima uz granicu čekajući priliku za ulazak u Španjolsku.

Premijer Pedro Sánchez, koji je u petak posjetio Ceutu, ocijenio je da je riječ o "žalosnoj povredi teritorijalnog integriteta Španjolske i njezinih granica" te poručio da će država iskoristiti "sve raspoložive instrumente" kako bi zajamčila sigurnost građana i ubrzala postupke repatrijacije osoba koje su nezakonito ušle u zemlju.

Predsjednik Ceute je pozvao Madrid na hitno i odlučno djelovanje, istaknuvši da je među stanovnicima prisutan osjećaj nesigurnosti, zabrinutosti i napuštenosti.

U samom gradu, koji se prostire na nešto više od 18 četvornih kilometara, što je otprilike veličina hrvatskog grada Makarske, mnoge su trgovine zatvorene iz opreza.

Stanovnici govore o "rijekama ljudi" na ulicama i dosad nezabilježenom pritisku na humanitarne službe.

Kriza je izazvala i oštre političke reakcije oporbe u Španjolskoj, pri čemu desna Narodna stranka (PP) i Vox optužuju vladu za neadekvatan odgovor na stanje na granici.