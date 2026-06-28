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HTJELI SE OSVJEŽITI

Najmanje sedmero ljudi utopilo se u rijekama i jezerima u Njemačkoj zbog toplinskog vala

Piše HINA,
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Najmanje sedmero ljudi utopilo se u rijekama i jezerima u Njemačkoj zbog toplinskog vala
Foto: Thomas Frey/DPA

Najmanje sedam ljudi utopilo se tijekom vikenda u rijekama i jezerima u Njemačkoj, izvijestila je u nedjelju policija, dodajući da su ondje pokušali pronaći osvježenje usred toplinskog vala

Dvije su osobe smrtno stradale u subotu u Berlinu u odvojenim nesrećama, priopćila je policija. U jednom je incidentu grupa prijatelja koja je plovila gumenim čamcem pronašla muškarca bez svijesti u subotu poslijepodne u Jungfernheideteichu, umjetnom jezeru u javnom parku zapadnog Berlina. 42-godišnjak je odmah izvučen iz vode i pokušalo ga se oživjeti, no hitne službe kasnije su potvrdile njegovu smrt na mjestu događaja.

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U drugom incidentu u Tempelhofer Hafenu, berlinskoj gradskoj luci, pronađeno je tijelo 51-godišnjeg muškarca kako pluta na površini vode. Vatrogasci su ga izvukli, ali su mogli samo ustanoviti i potvrditi njegovu smrt, priopćila je policija.

U priopćenju stoji i da se u subotu utopio 27-godišnji muškarac u rijeci Neckar blizu jugozapadnog grada Heidelberga, dok je 30-godišnji muškarac umro u jezeru nedaleko od Mannheima. Prijavljen je i nestanak djeteta u kanalu Rajna-Herne u zapadnoj Njemačkoj. U središnjoj saveznoj državi Hessen iz jezera blizu Frankfurta izvučeno je tijelo 40-godišnjeg muškarca. U izvještaju stoji i da je u petak umro 45-godišnji muškarac nakon što je izvučen iz jezera blizu Dortmunda, dok je osmogodišnjak pronađen mrtav nakon pretrage jezera blizu Hannovera.

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Iz Bodenskog jezera, koje se nalazi na njemačkoj granici sa Švicarskom i Austrijom u petak su izvučena tijela dvojice starijih plivača. Navodno su prethodni dan skočili u vodu iz unajmljenog broda i nestali.

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Njemačku već nekoliko dana pogađa ekstremna vrućina s temperaturama koje na mnogim mjestima dosežu ili prelaze 40 Celzijevih stupnjeva.

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