Nađeno tijelo muškarca koji je nestao u jezeru kod Đakova

Potraga za 46-godišnjim muškarcem, koji je u sinoć nestao tijekom kupanja završila je tragično jer je nakon noćne potražne akcije pronađeno njegovo tijelo. Potraga je pokrenuta nakon što je policija sinoć u 20.20 sati zaprimila dojavu da je 46-godišnjak nestao tijekom kupanja u jezeru Borovik.

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Pokretanje videa... 02:45 Kako spriječiti utapanja? Ne skačite u vodu nakon jela, a djecu moraju pratiti odrasli | Video: 24sata/pixsell

Kako je izvijestila Policijska uprava osječko-baranjska, u potragu su odmah bili uključeni policijski službenici te ronioci Jedinice specijalne i interventne policije Osijek.

Hrvatski Crveni križ ponovno je apelirao na građane da se odgovorno ponašaju na vodi, ne precjenjuju svoje sposobnosti te vode računa o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti svojih bližnjih.

- Oprez i poštivanje osnovnih pravila sigurnosti mogu spriječiti utapanja i spasiti ljudske živote - poručili su iz Hrvatskog Crvenog križa.

Savjeti za sigurno kupanje

Policija u posljednje vrijeme često podsjeća građane na to da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi. Napominju i da je jedna od najčešćih pogrešaka ulazak u vodu nakon obroka te da kupanje treba izbjegavati najmanje sat vremena nakon jela. Kao jedan od glavnih čimbenika rizika od utapanja ističu konzumaciju alkohola.

Građanima savjetuju da u vodu uvijek ulaze postupno kako bi se organizam prilagodio temperaturi jer nagli ulazak može izazvati šok. Upozoravaju i da se ne skače u vodu nepoznate dubine zbog opasnosti od teških ozljeda.

Osobama koje boluju od kroničnih bolesti preporučuje se da izbjegavaju kupanje na osamljenim mjestima te da budu u blizini drugih ljudi kako bi im, ako zatreba, mogli pružiti pomoć.

Roditelje policija poziva da djecu tijekom kupanja neprestano drže pod nadzorom, čak i kada znaju plivati, te upozorava da se odgovornost za mlađu djecu ne smije prepuštati starijoj braći ili sestrama.

Neplivačima i slabijim plivačima preporučuje se korištenje pomagala za plivanje, a u slučaju nevolje savjetuje da ostanu smireni, plutaju na leđima i jednom rukom dozivaju pomoć.

Opasnosti kupanja u rijekama i jezerima

Policija posebno upozorava na opasnosti kupanja u rijekama i jezerima. Rijeke su zbog virova, usjeka i promjenjivog toka među najopasnijim kupalištima, dok jezera kriju nagle promjene dubine i temperature te podvodno raslinje u koje se kupači mogu zaplesti.

Dodatnu opasnost predstavlja skakanje na glavu u nepoznatu dubinu, koje može završiti teškim ozljedama kralježnice, vrata ili udova.

Ako se u vodi primijeti osoba u opasnosti, potrebno je odmah pružiti ili potražiti pomoć te nazvati policiju na broj 192 ili hitne službe na broj 112.