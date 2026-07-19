Obavijesti

News

Komentari 0
PREKO 20 ozlijeđenih

Najmanje šest poginulih u potresima u Peruu, ima i ozlijeđenih. Pretražuju ruševine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Najmanje šest poginulih u potresima u Peruu, ima i ozlijeđenih. Pretražuju ruševine
Foto: Dreamstime
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Najmanje šest osoba poginulo je, a 21 je ozlijeđena nakon što su dva potresa pogodila planinsko područje Perua u subotu navečer, dok je oko 300 ljudi smješteno u šatore, izvijestila je u nedjelju agencija Reuters

Potresi magnitude 5,1 i 3,7 pogodili su u subotu navečer pokrajinu Chupaca u regiji Junín, oko 300 kilometara istočno od Lime, objavio je Peruanski nacionalni seizmološki centar na društvenoj mreži X. Prvi potres dogodio se na dubini od 24 kilometra, a drugi na dubini od 18 kilometara, navodi centar. Europsko-mediteranski seizmološki centar ranije je izvijestio da je prvi potres imao magnitudu 5,6.

Prema prvim izvješćima, uništeno je 48 kuća, a 18 ih je oštećeno, rekao je čelnik peruanskog Nacionalnog instituta civilne zaštite Luis Vásquez.

BILO JE I URUŠAVANJA... Jak potres uzdrmao je Peru: Poginula najmanje jedna osoba
Jak potres uzdrmao je Peru: Poginula najmanje jedna osoba

Kuće u pogođenim zajednicama u pokrajini Chupaca uglavnom su jednostavne građevine izgrađene od nepečene glinene opeke, zbog čega su osjetljive na snažna podrhtavanja tla.

Vásquez je kazao da su spasilačke službe i vatrogasci rano u nedjelju stigli na pogođena područja kako bi uklonili ruševine, uz zabrinutost da bi pod njima mogle biti zarobljene dodatne žrtve.

Peru se nalazi na području Pacifičkog vatrenog prstena, zone koja obuhvaća oko 85 posto svjetske seizmičke aktivnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kako je prvi gay kruzer u 'Jugi' spasio turističku sezonu: 'Gosti su bili tihi, napojnice velike...'
Gay turizam na Jadranu

Kako je prvi gay kruzer u 'Jugi' spasio turističku sezonu: 'Gosti su bili tihi, napojnice velike...'

Prvo organizirano gay kruzer putovanje na Jadranu bilo je 1981. Dubrovačka agencija Atlas iznajmila je tad luksuzni brod međunarodnom udruženju homoseksualaca kako bi pokrila financijske gubitke
Poginula mlada vatrogaskinja iz Hrvatske (18). DVD se oprašta: 'Ostavila je neizbrisiv trag...'
STRADALA U PROMETNOJ U SUBOTU

Poginula mlada vatrogaskinja iz Hrvatske (18). DVD se oprašta: 'Ostavila je neizbrisiv trag...'

U komentarima ispod objave su se od mlade djevojke oprostili brojni vatrogasci iz cijele Hrvatske, tuga je prevelika...
VIDEO Teška prometna nesreća na A1, nastale ogromne gužve. O svemu se oglasila i policija...
Kolaps pred Zagrebom

VIDEO Teška prometna nesreća na A1, nastale ogromne gužve. O svemu se oglasila i policija...

Na ulazu u Zagreb s autoceste A1 u nedjelju poslijepodne stvorile su se velike kolone vozila, a čitatelji nam javljaju kako je promet gotovo u potpunosti usporen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026