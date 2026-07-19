Najmanje šest poginulih u potresima u Peruu, ima i ozlijeđenih. Pretražuju ruševine

Potresi magnitude 5,1 i 3,7 pogodili su u subotu navečer pokrajinu Chupaca u regiji Junín, oko 300 kilometara istočno od Lime, objavio je Peruanski nacionalni seizmološki centar na društvenoj mreži X. Prvi potres dogodio se na dubini od 24 kilometra, a drugi na dubini od 18 kilometara, navodi centar. Europsko-mediteranski seizmološki centar ranije je izvijestio da je prvi potres imao magnitudu 5,6.

Prema prvim izvješćima, uništeno je 48 kuća, a 18 ih je oštećeno, rekao je čelnik peruanskog Nacionalnog instituta civilne zaštite Luis Vásquez.

Kuće u pogođenim zajednicama u pokrajini Chupaca uglavnom su jednostavne građevine izgrađene od nepečene glinene opeke, zbog čega su osjetljive na snažna podrhtavanja tla.

Vásquez je kazao da su spasilačke službe i vatrogasci rano u nedjelju stigli na pogođena područja kako bi uklonili ruševine, uz zabrinutost da bi pod njima mogle biti zarobljene dodatne žrtve.

Peru se nalazi na području Pacifičkog vatrenog prstena, zone koja obuhvaća oko 85 posto svjetske seizmičke aktivnosti.