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BILO JE I URUŠAVANJA...

Jak potres uzdrmao je Peru: Poginula najmanje jedna osoba

Piše HINA,
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Jak potres uzdrmao je Peru: Poginula najmanje jedna osoba
Foto: EMSC
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Nekoliko zgrada se urušilo u pogođenom području, prema prvotnim medijskim izvješćima. Zabilježen je najmanje jedan smrtni slučaj te nekoliko ozljeda.

Jak potres pogodio je jugozapad Perua kasno u subotu po lokalnom vremenu, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a ozlijeđeno je nekoliko drugih, javlja njemačka agencija DPA.

Peruanski geofizički institut (IGP) je objavio da je magnituda potresa iznosila 5,1 po Richteru, a američki geološki zavod (USGS) da je magnituda bila 5,5.

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Prema IGP-u, potres se dogodio u 21.24 po lokalnom vremenu pri dubini od 24 kilometara južno od grada Chupace u istoimenoj pokrajini.

Nekoliko zgrada se urušilo u pogođenom području, prema prvotnim medijskim izvješćima. Zabilježen je najmanje jedan smrtni slučaj te nekoliko ozljeda.

Andsku zemlju često pogađaju potresi zbog sudaranja nekoliko tektonskih ploča.

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Peru, zajedno s Čileom i Ekvadorom, leži na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na Zemlji, piše DPA.

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