ZALJUBLJENI ZELENI

Najmlađa europarlamentarka ljubi duplo starijeg kolegu! Vezu koja šokira EU otkrili u Zagrebu

Piše 24sata,
Foto: Philipp von Ditfurth/DPA, Profimedia, Canva

"Vrlo neugodan trenutak", kazao je za Politico jedan svjedok koji je bio prisutan na sastanku kad je par odlučio objaviti svoju vezu. Druga osoba kazala je da bi miješanje posla i privatnog života moglo biti problematično

Najmlađa eurozastupnica, 25-godišnja Austrijanka Lena Schilling iz redova Zelenih, u vezi je s 25 godine starijim kolegom, Nizozemcem Basom Eickhoutom! Par je šokirao svoje kolege objavom da su u vezi, dogodilo se to prošlog mjeseca na sastanku iza zatvorenih vrata u Zagrebu, objavio je Politico...

Foto: Profimedia

Iako ne postoje službena pravila Parlamenta koja reguliraju osobne veze zastupnika, oni ih moraju prijaviti ako vjeruju da bi mogle dovesti do sukoba interesa, navodi Politico. "Objava je osigurala da su svi u grupi svjesni veze i da ona neće utjecati na rad grupe“, rekao je glasnogovornik Zelenih Simon McKeagney.

"Vrlo neugodan trenutak je to bio", kazao je za Politico jedan svjedok koji je bio prisutan na sastanku u Zagrebu kad je par odlučio objaviti svoju vezu. Druga osoba kazala je da bi miješanje posla i privatnog života moglo biti problematično, ali dodaje "Ljubav je ljubav"...

Nizozemac je inače supredsjedatelj skupine Zeleni/EFA u Europskom parlamentu. Za šest mjeseci će morati 'obraniti' tu poziciju među kolegama.

Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Schilling i Eickhout pojavili su se zajedno kao predstavnici Zelene stranke na klimatskom summitu COP-a (Konferencija UN-a o klimatskim promjenama) u Brazilu prošlog studenog. Tim su povodom objavili i zajednički video na Instagramu. Nije poznato koliko su dugo u vezi.

Prema nizozemskom portalu nd, Eickhout ima kćer iz prethodne veze.

