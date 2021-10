Grad Rijeka najavio projekt uvođenja besplatnih higijenskih uložaka za djevojčice u riječke osnovne škole

Nakon što je Vlada opet odbila prijedlog o smanjenju PDV-a na higijenske uloške i tampone s 25 na 5%, prisiljavajući žene na plaćanje PDV-a na menstrualne potrepštine kao da je to luksuz, a ne nužna potreba, grad Rijeka najavio je projekt uvođenje besplatnih higijenskih uložaka za djevojčice u riječke osnovne škole.

Navedeni projekt jedan je od proaktivnih odgovora Grada Rijeke na rezultate istraživanja o menstrualnom siromaštvu koje je Udruga PaRiter predstavila javnosti početkom ove godine. Tema je i šire aktualna s obzirom na nedavne prijedloge o umanjenju PDV-a na ove higijenske potrepštine za žene kako bi im bile financijski dostupnije.

- Kada sam pročitala rezultate istraživanje koje govori o higijenskom menstrualnom siromaštvu koje pogađa žene i djevojčice u našem društvu, kao žena sam bila prilično iznenađena. Između ostalog ovo istraživanje pokazalo je da dio učenica u srednjim školama nema zadovoljene osnovne uvjete za održavanje higijene tijekom menstruacije. Naravno da u našem društvu još uvijek vlada jedan veliki tabu kada se govori o tome i ono što mi želimo smatramo jednim velikim iskorakom u našoj sljedećoj proračunskoj godini, a to je uvesti besplatne higijenske uloške za sve djevojčice u riječkim OŠ čiji smo osnivači i time stati uz bok velikih zemalja i gradova koji su u društvu prepoznali tu potrebu.

Znamo da je u grad Varaždin krenuo s takvim besplatnim projektom dok je Škotska 1. zemlja koja je osigurala javno dostupne besplatne higijenske uloške i tampone za žene. Tome se pridružio i grad Beč te Francuska, koja je osigurala isto za svoje studentice i meni je drago da i kod nas postoji namjera da Rijeka učini tako nešto. Rijeka ima 25 OŠ sa 2269 djevojčica i ono što želimo je osigurati da sve te djevojčice imaju besplatne dostupne higijenske potrepštine u ženskim toaletima. To je jedan mali doprinos kako mi možemo reagirati na ovu burnu raspravu koja se zadnjih nekoliko dana vodila u hrvatskom saboru kada se govorilo o smanjivanju stope PDV-a s 25 na 5%. Smatramo da je razina rasprave bila neprimjerena. Mnogi ne osviječuju ovaj problem, al treba voditi računa da u jednoj obitelji, pored majke, može biti i nekoliko djevojčica i da je to doista važno. Ono što mi razmišljamo je da u proračunu za 2022. godina osiguramo 200 000kn za nabavku higijenskih uložaka i vjerujemo da će ta sredstava biti dostatna, a naravno, ukoliko se ukaže veća potreba, njoj ćemo se prilagoditi tijekom godine - kazala je zamjenica riječkog gradonačelnika Sandra Krpan.

O rezultatima istraživanja govorila je koordinatorica za ženska prava i reproduktivnu pravdu Marinela Matejčić, čija je udruga PaRiter početkom godine objavila istraživanja o tzv. menstrualnom siromaštvu.

- Izuzetno nam je drago što se grad Rijeka, među prvima, odlučio pozabaviti ovim velikim problemom. Mislim da je važno definirati menstrualno siromaštvo koje smo definirali kroz naše preporuke nastale nakon istraživanja. Dakle, menstrualno siromaštvo ne obuhvaća samo nedostatak menstrualnih potrepština već i nedostatak edukacije i sveg vezanog uz koncept androcentrizma, koji uzima muško tijelo kao referencu, normu i primjer za sve ljude, što u zdravstvenom kontekstu dovodi do nevidljivosti žena, a tako i u kontekstu poreznih politika, kao što smo imale priliku živjeti svaki dan i vidjeti u saboru prošli četvrtak - rekla je Matejčić.

Od 6484 osoba koje su sudjelovale u istraživanju dio je nezaposlen, dio zaposlen, a dio su studentice, učenice srednje škole i umirovljenice. Nažalost nisu obuhvaćene osnovnoškolke jer je minimalna dob za ispunjavanje istraživanja bila 16 godina.

Prosječna menstrualna potrošnja po osobi od 50 - 70 kuna

- Kada govorimo o najčešćem korištenju menstrualnih potrepština to su naravno jednokratni higijenski ulošci, koji su trenutno i nekako u žiži zbivanja, iako istraživanje pokazuje da trebamo raditi i na edukaciji postojanja alternative, koje su ekološki puno prihvatljivije i za koje postoji sve veći interes (perive menstrualne čašice), no mislim da smo još uvijek daleko od toga da nam to postane svakodnevica - smatra Matejčić.

Nadalje, istraživanja pokazuju da je prosječna menstrualna potrošnja po osobi od 50 - 70kn, što je značajan budžet ako se uzme u obzir da u jednoj obitelji može biti više djevojčica, tj. žena.

- Također, mnoge mlade djevojke ne mogu si prisuštiti ni tablete za boli, te se i uz to moraju boriti s tim da li će imati dovoljno mesntrulanih potrepština da bi pohađale nastavu, a tu je i problem odlazaka na pauze kada se često događa da nastavnici ne priznaju da djevojke češće moraju odlaziti promijeniti svoje uloške i održavati higijenu - istakla je Matejčić osvrčući se i na dodatne probleme vezane za stigmu oko menstraucije, uključujući i neadekvatne sanitarne uvjete u školski, tj. radnim okruženjima.

- Često se zanemaruje i problem sanitacije u RH gdje izuzetno veliki broj žena nema pristup toploj vodi, sapunu i kantama za otpatke. Stoga bi svakako sugerirala gradu Rijeci da, osim navedenog, u svaki školski toalet osigura koš za otpatke. Tu je i još uvijek sveprisutna stigma vezana za samu riječ menstruacija, pa se često ta legitimna hrvatska riječ mijenja za izraze - dobila sam, ti dani, menziz i sl. što olakšava teret nošenja sa društvom koje ovaj prirodni ženski ciklus povezuje s nečim prljavim. Stoga treba raditi na mijenjanju svijesti o menstruaciji kao i činjenicu da se, kada se se zbog toga mora izostati s posla ili škole izmišljaju neki drugi razlozi. U tom kontekstu izuzetno je bitno raditi na edukaciji i uvođenju zdravstvenog odgoja u škole jer je to jedini način da se uz diskurzivnu izmjenu učini i ta izmjena prihvaćanja bioloških datosti - istakla je Matejčić tužnu realnost s kojom se suočavamo u 21. stpljeću.

Dodala je i kako su rezultati istraživanja u 6. mjsecu prezentiranu saborskom odboru za ljudska prava, čije su preporuke bile smanjiti PDV na 5%, oko čega se vodila rsaprava protekli tjedan, a glasanja očekuje u petak.





Također, jedna od preporuka je preporuka je i poticanje edukacije te poticanje svih odgojno obrazovnih instituacija da osiguraju dostatne zalihe za sve učenice.

- Smatram da je nepravedno baciti lopticu upravo na osnovne i srednje škole da se same bore s ovim problemom i zato još jednom pozdravljam inicijativu grada Rijeke da oni obave taj posao umjesto svake pojedinačne škole - zahvalila se Matejčić.

Trećina žena u Hrvatskoj prisiljena je štedjeti na ulošcima

Zamjenik riječkog gradonačelnika Goran Palčevski dodao je i kako grad Rijeka intnezivno razmišlja o pokretanju zasebnog projekt zdravstvenog odgoja mladih u osnovnim školama.

- Uporište za to daje nam uspjeh građanskog odgoja pokrenutog prije 6 godina, čiju su uspješnost prepoznali u cijeloj državi gdje mnogi gradovi upravo preuzimaju naš koncept progarama. Do kraja našeg mandata planiramo poduzeti sve potrebne predradnje kako bi u novom mandatu počeli sa suvremenim, modernim građanski odgojem gdje bi školarci usvajali znanja o svojem tijelu i psihi. Na taj način bi u budućnosti spriječili i neke dileme koje su možda aktualane, poput cijepljenja cijepljenja. Grad Rijeka po svojim odgojno obrazovnim programima je prepoznat u cijeloj državi i možemo reći da u pojedinim segmentima imamo debele nadstandarde te je naša je obaveza da nastavimo biti svjetionik tog modernog načina razmišljanja kako bi i dalje ostali jedan od naprednijih gradova u našoj državi. Ovaj projekt samo je jedan mali kotačić i segment u tom smjeru - zaključio je Plačevski.

Valaj istaknuti da su brojne žene u Hrvatskoj zapravo žrtve menstrualnog siromaštva. Svaka žena u Hrvatskoj tijekom života plati oko 8000 kuna PDV-a na kupnju higijenskih uložaka i tampona. Dok brojne europske zemlje imaju niži PDV na ove potrepštine, Europski parlament još 2019. godine usvojio je rezoluciju o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU, kojom su zemlje članice pozvane da se ženske higijenske potrepštine izuzmu od oporezivanja PDV-om.



Trećina žena u Hrvatskoj prisiljena je štedjeti na ulošcima, jer su im preskupi. Dio njih zbog previsokih cijena kupuje manje kvalitetne menstrualne potrepštine, dok više od 10 posto građanki Hrvatske ni nije u mogućnosti kupiti dovoljno uložaka da bi ih redovito mijenjale.

Maleni je to dio rezultata istraživanja o menstrualnom siromaštvu kojeg je provela Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter krajem 2020. godine putem online upitnika, a čija istražćivanja su danas saćeta u današnjem izlaganju.