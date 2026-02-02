Obavijesti

News

Komentari 0
SMILOVALI MU SE

Najpoznatiji iranski prosvjednik pušten na slobodu. Optužili ga da je vodio rat protiv boga

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Najpoznatiji iranski prosvjednik pušten na slobodu. Optužili ga da je vodio rat protiv boga
Foto: X/Screenshoot

Uhićen je 10. siječnja u svom domu u Fardisu, gradu oko 40 kilometara zapadno od Teherana, te je optužen za „okupljanje i udruživanje protiv unutarnje sigurnosti zemlje“, kao i za „propagandne aktivnosti“ protiv režima

Admiral

Erfan Soltani (26) uhićen je u Iranu prošlog mjeseca tijekom velikih prosvjeda. Prema navodima organizacije za ljudska prava i iranskih državnih medija, sada je pušten uz jamčevinu, piše CNN.

Uhićen je 10. siječnja u svom domu u Fardisu, gradu oko 40 kilometara zapadno od Teherana, te je optužen za „okupljanje i udruživanje protiv unutarnje sigurnosti zemlje“, kao i za „propagandne aktivnosti“ protiv režima, izvijestio je državni emiter IRIB.

Foto: X/Screenshoot

Nakon njegova uhićenja, američki State Department i jedan Soltanijev rođak izjavili su da iranske vlasti planiraju pogubiti Soltanija, no iransko pravosuđe te je navode odbacilo kao „fabricirane vijesti“, prema IRIB-u.

Soltanijeva obitelj kasnije je rekla da je njegovo pogubljenje odgođeno, a američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je dobio uvjeravanja „iz pouzdanih izvora“ da u Iranu nema planova za pogubljenja, usred strahova za Soltanijevu sudbinu. Trump je upozorio Iran da ne pogubljuje prosvjednike, poručivši da bi SAD „poduzele snažne mjere“.

POJAČANE NAPETOSTI Teheran: Američki napad može dovesti do regionalnog sukoba
Teheran: Američki napad može dovesti do regionalnog sukoba

Soltanijeva neizvjesna sudbina postala je jedan od međunarodno najistaknutijih slučajeva tijekom velikih protuvladinih prosvjeda koji su prošlog mjeseca potresli Iran. Iranske sigurnosne snage odgovorile su brutalnim obračunom, kao i dugotrajnim isključenjem interneta u cijeloj zemlji.

CNN je 19. siječnja izvijestio da je Soltani u dobrom fizičkom stanju i da se mogao sastati sa svojom obitelji, prema navodima organizacije Hengaw i jednog njegova rođaka. Soltanijeva rođakinja, identificirana kao Somayeh, rekla je u intervjuu za CNN prošlog mjeseca da je Soltani „nevjerojatno ljubazan i srdačan mladić“ koji se „uvijek borio za slobodu Irana“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rukometaše će u podne ugostiti Plenković: Ne stišavaju se reakcije na otkazivanje dočeka
NIŠTA OD DOČEKA

Rukometaše će u podne ugostiti Plenković: Ne stišavaju se reakcije na otkazivanje dočeka

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa
Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura
IMOVINSKA KARTICA

Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura

Bivši ministar, sada saborski zastupnik ispunio je novu imovinsku karticu i otkrio da je kupio skupocjeni sat...luksuzne satove vole i drugi političari, poput ministra Fuchsa, Grlića Radmana i Branke Juričev-Martinčev

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026