Najpoznatiji iranski prosvjednik pušten na slobodu. Optužili ga da je vodio rat protiv boga

Erfan Soltani (26) uhićen je u Iranu prošlog mjeseca tijekom velikih prosvjeda. Prema navodima organizacije za ljudska prava i iranskih državnih medija, sada je pušten uz jamčevinu, piše CNN.

Uhićen je 10. siječnja u svom domu u Fardisu, gradu oko 40 kilometara zapadno od Teherana, te je optužen za „okupljanje i udruživanje protiv unutarnje sigurnosti zemlje“, kao i za „propagandne aktivnosti“ protiv režima, izvijestio je državni emiter IRIB.

Foto: X/Screenshoot

Nakon njegova uhićenja, američki State Department i jedan Soltanijev rođak izjavili su da iranske vlasti planiraju pogubiti Soltanija, no iransko pravosuđe te je navode odbacilo kao „fabricirane vijesti“, prema IRIB-u.

Soltanijeva obitelj kasnije je rekla da je njegovo pogubljenje odgođeno, a američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je dobio uvjeravanja „iz pouzdanih izvora“ da u Iranu nema planova za pogubljenja, usred strahova za Soltanijevu sudbinu. Trump je upozorio Iran da ne pogubljuje prosvjednike, poručivši da bi SAD „poduzele snažne mjere“.

Soltanijeva neizvjesna sudbina postala je jedan od međunarodno najistaknutijih slučajeva tijekom velikih protuvladinih prosvjeda koji su prošlog mjeseca potresli Iran. Iranske sigurnosne snage odgovorile su brutalnim obračunom, kao i dugotrajnim isključenjem interneta u cijeloj zemlji.

CNN je 19. siječnja izvijestio da je Soltani u dobrom fizičkom stanju i da se mogao sastati sa svojom obitelji, prema navodima organizacije Hengaw i jednog njegova rođaka. Soltanijeva rođakinja, identificirana kao Somayeh, rekla je u intervjuu za CNN prošlog mjeseca da je Soltani „nevjerojatno ljubazan i srdačan mladić“ koji se „uvijek borio za slobodu Irana“.