Teheran: Američki napad može dovesti do regionalnog sukoba
SAD je pojačao pomorsku prisutnost na Bliskom istoku nakon što je predsjednik Donald Trump više puta zaprijetio Iranu intervencijom ako ne pristane na nuklearni sporazum ili ne prestane ubijati prosvjednike.
- (Trump) redovito govori da je doveo brodove (...) Iranski narod neće biti uplašen ovim, iranski narod neće biti uznemiren ovim prijetnjama. Mi nismo inicijatori i ne želimo napasti nijednu zemlju, ali iranski narod će zadati snažan udarac svakome tko nas napadne i uznemirava - rekao je Hamenei.
Diplomatsko rješenje i dalje je na vidiku, a Teheran tvrdi da je spreman za "poštene" pregovore kojima nije namjera ograničiti njegove obrambene sposobnosti.
Američka mornarica sada ima na raspolaganju šest razarača, jedan nosač zrakoplova i tri obalna borbena broda u regiji.
Prosvjedi, koji su počeli krajem prosinca zbog ekonomskih teškoća i pretvorili se u najveći politički izazov Islamskoj Republici od njezina osnivanja 1979. godine, smirili su se nakon represije.
Službeni podaci pokazuju da je u nemirima ubijeno 3117 ljudi, dok je američka skupina za ljudska prava HRANA u nedjelju priopćila da je do sada potvrdila smrt 6713 ljudi. Reuters nije mogao neovisno provjeriti te brojke.
Hamenei je usporedio prosvjede s "pučem", rekavši da je cilj "pobune" bio napad na iranske vlasti, izvijestili su državni mediji.
