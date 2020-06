- Odgo\u0111ena je ve\u0107ina vjen\u010danja osim tri vjen\u010danja koja nisu iz grada \u0110akova - rekao je i dodao kako se radi o vjen\u010danjima iz okolnih mjesta uz ograni\u010den broj gostiju.

Nove mjere u Đakovu: Nema krizmi i vjenčanja, ograničili su broj kupaca u trgovinama

Odgođene su krizme, pričesti i vjenčanja. Broj kupaca u trgovinama biti ograničen te kako će igrališta za djecu biti otvorena uz obavezne česte dezinfekcije. Mjere vrijede 14 dana...

<p>U Đakovu je danas održana pressica zbog korona virusa. Predstavnik gradskog stožera <strong>Antun Galić </strong>rekao je kako je usvojen niz novih aktivnosti te kako su odgođena javna okupljanja u sljedećih 14 dana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Odgođena je većina vjenčanja osim tri vjenčanja koja nisu iz grada Đakova - rekao je i dodao kako se radi o vjenčanjima iz okolnih mjesta uz ograničen broj gostiju.</p><p>Dodao je kako će ugostiteljski objekti raditi do ponoći, a ograničen će biti rad bazena.</p><p>- Odgađaju se sve krizme i pričesti - rekao je. </p><p>Osim toga ispričao je i kako će broj kupaca u trgovinama biti ograničen te kako će igrališta za djecu biti otvorena uz obavezne česte dezinfekcije. Mjere vrijede 14 dana.</p><p>Podsjetimo, u Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata obrađen je ukupno 191 uzorak, a sedam je bilo pozitivno na koronavirus, i to svi od osoba iz Đakova.</p><p>Trenutno je na području Osječko-baranjske županije 150 osoba aktivno na ovaj virus, od kojih je 120 s područja Đakova. Jučer nitko nije hospitaliziran u KBC-e Osijek, gdje je i dalje 24 oboljelih na bolničkom praćenju, no nitko nema teže simptome bolesti.</p><p>Samoizolacija je određena za novih 313 kontakata pozitivnih na koronavirus, pa je ukupno na području županije pod tom mjerom 1.466 osoba. Policija je obavila šest provjera i svi su zatečeni na prijavljenoj adresi.</p><p>Nacionalni Stožer civilne zaštite objavio je da su u posljednja 24 sata zabilježena 34 nova slučaja zaraze koronavirusom. Broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas je 463. Još je 65 osoba na liječenju, s jednim pacijentom na respiratoru. U posljednja 24 sata testirano je 730 osoba.</p>