Najveći američki nosač aviona nakon požara ide na Kretu. Na liječenju završilo 200 mornara

Američki nosač aviona Gerald R. Ford, koji sudjeluje u ratu protiv Irana, bio je prisiljen pristati nakon što je na njemu izbio požar, izvijestili su američki vladini dužnosnici. Kako su izjavile dvije osobe upoznate sa situacijom, brod se trenutno nalazi u Crvenom moru i vjerojatno će privremeno pristati u zaljevu Souda na Kreti, piše Bild.de.

Prema jednom od izvora, gotovo 200 mornara završilo je na liječenju zbog udisanja dima, a jedan mornar odvezen je helikopterom. Požar je izbio u brodskoj praonici, a prema New York Timesu, incident se dogodio tijekom prošlog tjedna. Mornarima je trebalo više od 30 sati da ugase požar koji je bez kreveta ostavio više od 600 mornara i članova posade te su bili prisiljeni spavati na podu i stolovima. Mnogim mornarima zbog požara je bilo onemogućeno i pranje rublja.

Brod se, zajedno sa svojih 4500 mornara i pilota borbenih aviona, 24. listopada nalazio u Sredozemnom moru, a ministar obrane Pete Hegseth (45) tada mu je naredio da otplovi prema Karibima kako bi pojačao pritisak na venecuelskog čelnika Nicolása Madura (63) prije njegovog uhićenja. Iz Kariba je nosač zrakoplova jurio prema Bliskom istoku kako bi se pridružio američko-izraelskom ratu protiv Irana, koji bjesni od kraja veljače.

Ratni brod prometuje ukupno devet mjeseci. Osim posade, Ford prevozi i otprilike 75 vojnih zrakoplova, uključujući borbene zrakoplove F-18 Super Hornet.