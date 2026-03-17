POSLJEDICE NESREĆE

Najveći američki nosač aviona nakon požara ide na Kretu. Na liječenju završilo 200 mornara

Piše Julia Očić,
Foto: Stelios Misinas

U incidentu koji se dogodio prošli tjedan mornarima je trebalo više od 30 sati da ugase požar koji je bez kreveta ostavio više od 600 mornara i članova posade te su bili prisiljeni spavati na podu i stolovima

Američki nosač aviona Gerald R. Ford, koji sudjeluje u ratu protiv Irana, bio je prisiljen pristati nakon što je na njemu izbio požar, izvijestili su američki vladini dužnosnici. Kako su izjavile dvije osobe upoznate sa situacijom, brod se trenutno nalazi u Crvenom moru i vjerojatno će privremeno pristati u zaljevu Souda na Kreti, piše Bild.de.

OGROMAN GUBITAK GRDOSIJA Ovo je američki avion koji se srušio iznad Iraka!
GRDOSIJA Ovo je američki avion koji se srušio iznad Iraka!

Prema jednom od izvora, gotovo 200 mornara završilo je na liječenju zbog udisanja dima, a jedan mornar odvezen je helikopterom. Požar je izbio u brodskoj praonici, a prema New York Timesu, incident se dogodio tijekom prošlog tjedna. Mornarima je trebalo više od 30 sati da ugase požar koji je bez kreveta ostavio više od 600 mornara i članova posade te su bili prisiljeni spavati na podu i stolovima. Mnogim mornarima zbog požara je bilo onemogućeno i pranje rublja.

NISU U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI U požaru na nosaču zrakoplova ozlijeđena dva mornara SAD-a
U požaru na nosaču zrakoplova ozlijeđena dva mornara SAD-a

Brod se, zajedno sa svojih 4500 mornara i pilota borbenih aviona, 24. listopada nalazio u Sredozemnom moru, a ministar obrane Pete Hegseth (45) tada mu je naredio da otplovi prema Karibima kako bi pojačao pritisak na venecuelskog čelnika Nicolása Madura (63) prije njegovog uhićenja. Iz Kariba je nosač zrakoplova jurio prema Bliskom istoku kako bi se pridružio američko-izraelskom ratu protiv Irana, koji bjesni od kraja veljače.

Ratni brod prometuje ukupno devet mjeseci. Osim posade, Ford prevozi i otprilike 75 vojnih zrakoplova, uključujući borbene zrakoplove F-18 Super Hornet.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Iran potvrdio da je zapovjednik garde ubijen. Napali američko veleposlanstvo u Bagdadu!
IZ MINUTE U MINUTU

Iran potvrdio da je zapovjednik garde ubijen. Napali američko veleposlanstvo u Bagdadu!

Značajna izraelska kopnena ofenziva u Libanonu mora se spriječiti jer bi mogla imati razorne humanitarne posljedice, rekle su u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.
SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna
ŠOK PRESUDA

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo
Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'
NESLANA ŠALA

Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'

Ulicu Viktora Vide u Zadru na internetu se može pronaći pod nazivom Kur*ina od ceste. Netko joj je promijenio ime. Mještani se smiju: ‘Ulica je stvarno bila loša...’

