26. LIPNJA

Najveći Lollipop do sada! Black Eyed Peas 'zapalit' će Bundek, a nastup otvara Baby Lasagna

Piše Iva Tomas,
Zagreb: Medijska konferencija i predstavljanje Black Eyed Peas koncerta | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jedna od najvećih glazbenih senzacija posljednjih 30 godina, globalni hitmakeri Black Eyed Peas, po prvi put dolaze u Hrvatsku, a koncert otvara Baby Lasagna. Zagreb će ovog ljeta biti domaćin jednog od najvećih glazbenih događaja godine. Najveći Lollipop događaj do sada ove će se godine održati na Bundeku 26. lipnja s počekom u 17 sati, a ulaznice su dostupne na Entrio.hr. Medijsku konferenciju su u petak održali organizatori Lollipopa, a predstavili su što sve posjetitelje očekuje.

Baby Lasagna otvara koncert Black Eyed Peasa na Bundeku

- Po prvi put nam dolazi Black Eyed Peas, slave 30 godina karijere, a uz njih će nastupati i Baby Lasagna. Nakon Seana Paula, ovo je bio logičan slijed. Planirali smo već dugo ovo i imali u vidu Black Eyed Peas, uspjeli smo doći do dogovora s agencijom i krenuli u realizaciju. Zagreb se sve više pozicionira kao grad u koji dolaze svjetski izvođači, a Lollipop će u grad privući i velik broj ljudi. Svi su u šoku kad im kažemo tko su ovogodišnji izvođači. Ljudi ne vjeruju i misle da je šala, nekima je to skoro ispod prozora - kažu organizatori.

Lollipop i nastup Black Eyed Peas benda od velikog je značaja za Zagreb i turističku zajednicu, objašnjavaju...

- Velik je i policijski angažman u svemu ovome, oblikovali su eru moderne pop kulture i mislimo da će na koncertu biti puno različitih generacija. Uvijek su bili korak ili dva ispred konkurencije, stvarali su tržište, a ne prilagođavali mu se - kažu.

- To da je ovo najveći Lollipop do sada ne ovisi o broju posjetitelja, nego o zahtjevnosti organizacije i svemu što ide uz ovako velik bend koji nam dolazi. Mogu se očekivati razne aktivnosti i sitnice koje će posjetitelji moći istražiti - rekli su za kraj.

