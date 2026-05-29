Najveći Lollipop do sada! Black Eyed Peas 'zapalit' će Bundek, a nastup otvara Baby Lasagna

Jedna od najvećih glazbenih senzacija posljednjih 30 godina, globalni hitmakeri Black Eyed Peas, po prvi put dolaze u Hrvatsku, a koncert otvara Baby Lasagna. Zagreb će ovog ljeta biti domaćin jednog od najvećih glazbenih događaja godine. Najveći Lollipop događaj do sada ove će se godine održati na Bundeku 26. lipnja s počekom u 17 sati, a ulaznice su dostupne na Entrio.hr. Medijsku konferenciju su u petak održali organizatori Lollipopa, a predstavili su što sve posjetitelje očekuje.

Zagreb: Medijska konferencija i predstavljanje Black Eyed Peas koncerta | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Po prvi put nam dolazi Black Eyed Peas, slave 30 godina karijere, a uz njih će nastupati i Baby Lasagna. Nakon Seana Paula, ovo je bio logičan slijed. Planirali smo već dugo ovo i imali u vidu Black Eyed Peas, uspjeli smo doći do dogovora s agencijom i krenuli u realizaciju. Zagreb se sve više pozicionira kao grad u koji dolaze svjetski izvođači, a Lollipop će u grad privući i velik broj ljudi. Svi su u šoku kad im kažemo tko su ovogodišnji izvođači. Ljudi ne vjeruju i misle da je šala, nekima je to skoro ispod prozora - kažu organizatori.

Lollipop i nastup Black Eyed Peas benda od velikog je značaja za Zagreb i turističku zajednicu, objašnjavaju...

- Velik je i policijski angažman u svemu ovome, oblikovali su eru moderne pop kulture i mislimo da će na koncertu biti puno različitih generacija. Uvijek su bili korak ili dva ispred konkurencije, stvarali su tržište, a ne prilagođavali mu se - kažu.

Da je najveći Lollipop do sada, ne označava broj posjetitelja...

- To da je ovo najveći Lollipop do sada ne ovisi o broju posjetitelja, nego o zahtjevnosti organizacije i svemu što ide uz ovako velik bend koji nam dolazi. Mogu se očekivati razne aktivnosti i sitnice koje će posjetitelji moći istražiti - rekli su za kraj.