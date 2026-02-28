Najveći napad u povijesti Izraela. S 200 aviona su napali preko 500 ciljeva po Iranu

IDF je priopćio da je više od 200 zrakoplova Izraelskog ratnog zrakoplovstva u subotu navečer pogodilo 500 iranskih ciljeva, u najvećem zračnom napadu koji su izraelske snage ikada provele.

Pokretanje videa... 00:13 Najveći napad u povijesti Izraela | Video: IDF

Prvi val pogodio je, kako se čini, desetke radara i protuzračnih obrambenih sustava, osobito u dijelu Irana bližem Izraelu te na području Teherana. Tijekom drugog vala, Ratno zrakoplovstvo napalo je iranski sustav balističkih projektila kako bi pokušalo smanjiti njegovu sposobnost napada na izraelsko civilno područje. U području Tabriza, IDF je pogodio veliku lokaciju s koje je Islamska Republika ispalila desetke balističkih projektila prema Izraelu.

IDF također radi na uspostavi trajne zračne nadmoći, kakvu je postigao u lipnju 2025., kako bi mogao održavati dronove i druge zrakoplove iznad područja s kojih bi Teheran mogao pokušati napasti Izrael, s ciljem uništavanja raketnih timova prije nego što uspiju lansirati projektile.