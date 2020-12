Najviše snijega u Crnom Lugu, padat će i danas, a probleme u prometu radit će ledena kiša

Na ledenu kišu i poledicu upozorava HAK i to na većini cesta u unutrašnjsoti, osobito u središnjoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru, dijelu Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije

<p>Snijeg će nastaviti padati i danas, osobito u zapadnijim krajevima i u gorju, a nakon što je padao i kroz noć, najviše ga je palo u Gorskom kotaru i Lici. </p><p>Tako ga jutros najviše ima u: </p><p>Većinom će tijekom dana biti oblačno s kišom, koja će se u Lici, središnjm predjelim i zapadnoj Slavoniji i smrzavati na tlu.</p><p>Upravo na ledenu kišu i poledicu upozorava HAK i to na većini cesta u unutrašnjsoti, osobito u središnjoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru, dijelu Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije. Na put ne krećite bez zimske opreme.</p><p>Zbog aktualnih zabrana koje uključuju autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Bosiljevo II i Maslenica te A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo II, trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju, Istri i Dalmaciji te obrnuto.</p><p>U Dalmaciji će kiša biti obilna, uz pljuskove i grmljavinu, a lokalno je moguća tuča. Vjetar na kopnu slab i ponegdje umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature bit će od -1 do 4, u istočnoj Slavoniji do 8, a na Jadranu od 9 do 15 Celzija.</p>