'Najzanimljivija je Plenkovićeva reakcija. Ovo je pokazatelj kako stvari funkcioniraju u Hrvatskoj'

Drago mi je vidjeti da je sustav reagirao. Uvjerena sam da ovakvih radnji i pogodovanja ima jako puno po svim institucijama i na svim razinama. Nadam se da u kasnijim fazama postupka neće ispasti da je to nečiji politički obračun, da neće negdje zapeti predmet u ladicama i zakonskim rupama ili da neće biti dovoljno ljudi koji će sve te silne predmete moći obraditi pravovremeno i pravovremeno osuditi, poručila je zastupnica Centra Dalija Orešković komentirajući novu akciju USKOK-a u Poreznoj upravi, koja je rezultirala i uhićenjima.

A jedan od uhićenih je, kako doznajemo, Slaviša Penava, voditelj Službe za strategiju, informiranje i elektroničke servise i to zbog sumnje u primanje mita u slučaju pomaganja jednoj tvrtki da ne ode u blokadu. Akciju je komentirao i premijer Andrej Plenković.

- Bilo kakvo primanje mita i koruptivnih radnji su neprihvatljivi. Riječ je o Poreznoj upravi. Nemam dojam da je to neko jako visoko rangiran - kazao je, a upravo je ova zadnja rečenica najzanimljivija Mostovu Nikoli Grmoji.

- Kaže on da se ne radi o nekome jako, jako visokom. Gledao sam da je taj čovjek u ime Porezne uprave davao izjave za medije i intervjue, a ne šalje se baš svakoga da daje izjave - kaže Mostovac dodajući kako je i ovaj slučaj samo pokazatelj, nažalost, kako stvari u Hrvatskoj funkcioniraju.

- Ovo je zapravo modus operandi u gotovo svim državnim institucijama i državnim tvrtkama gdje se namješta preko veze, podmićuje i upravlja na ovakav način, koji Plenković podupire - naglašava Grmoja.

Na vlasti imamo političku stranku koja je pravomoćno osuđena za korupciju i generira doslovno na dnevnoj bazi nove afere, dodaje još Orešković.

- Tijela koja bi se s korupcijom trebala baviti su preslaba - slabo kapacitirana, slabo plaćena, slabo obučena, sa slabom opremom. Pravosuđe nam je u kolapsu, 30 godina imamo na snazi sustavno i ciljano zapuštanje tog sustava i sve to dolazi na naplatu. Kada pogledamo tko zakone priprema i koja je razina znanja ljudi u resornim ministarstvima i tko te zakone izglasava, onda je jasno zašto se kao pas oko svog repa Hrvatska vrti u tim raljama koruptivnog djelovanja - rekla je dodavši kako je dobro da je došlo do reakcije u ovom slučaju, ali naglašava, sada ga treba i izgurati do kraja.

Porezna uprava, upozorava Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta, nije u službi građana već funkcionira kao toljaga političkih moćnika.

- Poduzetnici mi se javljaju kakav tretman dobivaju od porezne inspekcije pa nadalje. Ne znam da li je pomoćnik ravnatelja odgovoran i je li uzeo mito, suzdržao bih se oko toga, ali mogu reći da Porezna uprava nije tu da se zloupotrebljava. Političari su skloni činiti ustupke određenima, a druge kažnjavati i ta praksa mora prestati - kaže.

Imali su službenici od koga naučiti, ističe SDP-ov Arsen Bauk podsjećajući na niz uhićenih ministara.

- To se događa i u uređenoj državi se to otkrije i kažnjava, a u Hrvatskoj se to malo češće događa, malo rjeđe otkriva i kažnjava ponekad. Još nije otkriveno jesu li članovi HDZ-a, ako jesu, to će se brzo otkriti pa da ne idem baš toliko unaprijed. No, imali su od koga vidjeti jer su i ovi s vrha neki već uhapšeni, sigurno su im bili inspiracija - rekao je.