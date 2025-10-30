Nakon 20 godina čekanja otvaraju veliki egipatski muzej

Nakon dvadeset godina iščekivanja i brojnih odgoda, Nacionalni muzej egipatske civilizacije konačno bi u subotu trebao biti i službeno otvoren u sklopu vladinih nastojanja da se potakne turistička industrija, glavni izvor deviza u zemlji suočenoj s financijskim problemima.

Smješten vrlo blizu Kaira, pokraj poznatih piramida u Gizi, ovaj golemi objekt vrijedan milijardu dolara trebao bi postati najveći svjetski muzej posvećen jednoj civilizaciji s preko 50.000 artefakata koji detaljno prikazuju život u drevnome Egiptu. Za usporedbu, u pariškome Louvreu izloženo je oko 35.000 umjetnina.

Muzej je jedan od mega-projekata za koje se gorljivo zalagao predsjednik Abdel-Fattah el-Sissi, koji je od preuzimanja dužnosti 2014. godine započeo s golemim ulaganjima u infrastrukturu s ciljem oživljavanja gospodarstva oslabljenog desetljećima stagnacije i nemirima koji su uslijedili 2011., nakon Arapskog proljeća.

Izgradnja muzeja započela je 2005. , no radovi su privremeno prekinuti na tri godine u vrijeme političkih previranja koja su uslijedila nakon ustanka 2011. godine.

Svečano otvorenje odgađano je više puta, posljednji put u srpnju ove godine zbog sukoba na Bliskom istoku. Očekuje se da će u subotu svečanosti otvorenja prisustvovati brojni svjetski čelnici.

Muzej, koji je dizajnirala irska tvrtka Heneghan Peng Architects, ponosi se visokim, trokutastim staklenim pročeljem koje oponaša obližnje piramide.

U ulaznom je atriju smješten granitni kolos jednog od najpoznatijih egipatskih faraona, Ramzesa Velikog. Kip star 3200 godina, visok 11 metara, premješten je u muzej nakon što je više desetljeća stajao usred prometno zakrčenog kružnog toka ispred glavnoga željezničkog kolodvora u Kairu.

Muzej se prostire na 24.000 četvornih metara stalnoga izložbenog prostora, nudi dječji muzej te konferencijske i obrazovne sadržaje, komercijalni prostor, kao i veliki konzervatorski centar. U 12 glavnih galerija, otvorenih prošle godine izložene su starine od prapovijesti do rimskog doba, organizirane po razdobljima i temama.

Dvorane su opremljene naprednom tehnologijom i moguće je prisustvovati multimedijskim prezentacijama da bi se novim generacijama približio život drevnoga Egipta, rekao je izvršni direktor Uprave Nacionalnog muzeja egipatske civilizacije Ahmed Ghoneim.

"Koristimo jezik koji danas koristi generacija Z. Oni više ne koriste objašnjenja pokraj umjetničkih djela koja "čitamo" mi, stariji ljudi, već koristi tehnologiju", kazao je.

Po službenim podacima zemlju je u 2024. posjetio rekordan broj od 15,7 milijuna ljudi, a cilj vlade je do 2032. privući 30 milijuna posjetitelja. Vlasti su obnovile i dio oko muzeja i piramida. Asfaltirane su ceste, a ispred muzejskih vrata gradi se postaja podzemne željeznice da bi se zainteresiranima olakšao pristup. Zapadno od Kaira, na četrdesetak minuta od grada otvorena je međunarodna zračna luka Sphinx.

Hassan Allam, izvršni direktor tvrtke Hassan Allam Holding, koja upravlja muzejem, novinarima je rekao da dnevno u muzeju očekuju između 15.000 i 20.000 posjetitelja.