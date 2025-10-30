Uhitili i trećeg osumnjičenika zbog pljačke u muzeju Louvre

Treći osumnjičenik uhićen je u vezi s pljačkom u muzeju Louvre u Parizu, izvijestila je u četvrtak francuska televizija BFM.

Policija ga je uhitila u srijedu navečer u pariškoj regiji, a prema navodima BFM-a, muškarca se sumnjiči da je bio na mjestu zločina u trenutku kada je pljačka izvedena.

Četiri maskirana lopova ukrala su dragocjeni nakit iz galerije Apolon u Louvreu, u kojoj se čuvaju francuski kraljevski dragulji, tijekom radnog vremena ujutro 19. listopada, što je otkrilo propuste u sigurnosnom sustavu najposjećenijeg muzeja na svijetu.

Dvojica muškaraca uhićena prošlog vikenda zbog sumnje da su provalili u muzej kroz prozor na katu i ukrali dragocjene predmete „djelomično su priznala“ svoju umiješanost u pljačku, priopćilo je pariško tužiteljstvo u srijedu.

Dragulji još nisu pronađeni.