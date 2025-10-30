Obavijesti

News

Komentari 2
DRAGULJIMA NI TRAGA

Uhitili i trećeg osumnjičenika zbog pljačke u muzeju Louvre

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Uhitili i trećeg osumnjičenika zbog pljačke u muzeju Louvre
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS

Četiri maskirana lopova ukrala su dragocjeni nakit iz galerije Apolon u Louvreu, u kojoj se čuvaju francuski kraljevski dragulji, tijekom radnog vremena ujutro 19. listopada

Treći osumnjičenik uhićen je u vezi s pljačkom u muzeju Louvre u Parizu, izvijestila je u četvrtak francuska televizija BFM.

Policija ga je uhitila u srijedu navečer u pariškoj regiji, a prema navodima BFM-a, muškarca se sumnjiči da je bio na mjestu zločina u trenutku kada je pljačka izvedena.

Četiri maskirana lopova ukrala su dragocjeni nakit iz galerije Apolon u Louvreu, u kojoj se čuvaju francuski kraljevski dragulji, tijekom radnog vremena ujutro 19. listopada, što je otkrilo propuste u sigurnosnom sustavu najposjećenijeg muzeja na svijetu.

NACIONALNA SRAMOTA Draguljima iz Louvrea ni traga, dvojica su djelomično priznala
Draguljima iz Louvrea ni traga, dvojica su djelomično priznala

Dvojica muškaraca uhićena prošlog vikenda zbog sumnje da su provalili u muzej kroz prozor na katu i ukrali dragocjene predmete „djelomično su priznala“ svoju umiješanost u pljačku, priopćilo je pariško tužiteljstvo u srijedu.

JOŠ TRAŽE OSTATAK BANDE Pljačka stoljeća: Uhitili dvojicu koji su pokrali blago u Louvreu!
Pljačka stoljeća: Uhitili dvojicu koji su pokrali blago u Louvreu!

Dragulji još nisu pronađeni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom
UBOJICA S OVČARE

Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom

Spasoje Petković zvani Štuka je u vrijeme Domovinskog rata imao 18 godina. Na suđenju u Beogradu pričali su kako je upucao Francuza, a potom mu iz džepa uzeo 20 franaka. Potom ih je poklonio Nadi Kalabi
VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'
NAKON 34 GODINE

VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'

Jean-Michel Nicolier ubijen je 20. studenog 1991. na Ovčari. Pored Nicoliera, na Ovčari su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita
Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'
PRONAŠLI HEROJA

Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'

Obitelj Nicolier želi da ubojicu njihova sina, koji je 1991. hrabro branio Hrvatsku, kazne. Zbog toga francuski tužitelji pokreću istragu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025