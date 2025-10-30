Četiri maskirana lopova ukrala su dragocjeni nakit iz galerije Apolon u Louvreu, u kojoj se čuvaju francuski kraljevski dragulji, tijekom radnog vremena ujutro 19. listopada
Uhitili i trećeg osumnjičenika zbog pljačke u muzeju Louvre
Treći osumnjičenik uhićen je u vezi s pljačkom u muzeju Louvre u Parizu, izvijestila je u četvrtak francuska televizija BFM.
Policija ga je uhitila u srijedu navečer u pariškoj regiji, a prema navodima BFM-a, muškarca se sumnjiči da je bio na mjestu zločina u trenutku kada je pljačka izvedena.
Četiri maskirana lopova ukrala su dragocjeni nakit iz galerije Apolon u Louvreu, u kojoj se čuvaju francuski kraljevski dragulji, tijekom radnog vremena ujutro 19. listopada, što je otkrilo propuste u sigurnosnom sustavu najposjećenijeg muzeja na svijetu.
Dvojica muškaraca uhićena prošlog vikenda zbog sumnje da su provalili u muzej kroz prozor na katu i ukrali dragocjene predmete „djelomično su priznala“ svoju umiješanost u pljačku, priopćilo je pariško tužiteljstvo u srijedu.
Dragulji još nisu pronađeni.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+