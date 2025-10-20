Nakon 35 godina spremaju se za rat: Spremite zalihe za deset dana. To je oko 200-300 eura

Po prvi put u 35 godina, njemački Savezni ured za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama (BBK) upozorava na rat. Iako agencija naglašava da je Njemačka i dalje jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu, objavljen je novi vodič koji pruža savjete za slučaj krize, piše Euronews.

Zbog gotovo četverogodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine i stalne prijetnje koju Kremlj predstavlja za europsku sigurnost, BBK je odlučio ažurirati svoje preporuke, nakon što su mnogi građani izrazili zabrinutost zbog mogućnosti rata.

„Uvijek se isplati biti dobro pripremljen unaprijed“, istaknuo je predsjednik BBK-a, Ralph Tiesler.

Novi vodič pod nazivom „Priprema za krize i katastrofe“ sadrži informacije o tome kako prepoznati dezinformacije, gdje pronaći sklonište tijekom eksplozija ili napada na urbana područja, te kako se psihološki nositi sa strahom i brigom u ekstremnim situacijama. Od prvog vodiča objavljenog 1990. godine, vojni scenariji nisu se spominjali — fokus je uglavnom bio na prirodnim katastrofama i tehničkim kvarovima, poput nedavnog slučaja u travnju, kada je kvar elektroenergetske mreže ostavio milijune ljudi bez struje na Iberijskom poluotoku. Sada se, po prvi put, eksplicitno spominju i hibridne prijetnje: kibernetički napadi na kritičnu infrastrukturu, dezinformacijske kampanje, sabotaže i rat.

„Svjedočimo globalnoj situaciji koja zabrinjava mnoge ljude“, rekao je Tiesler. „Našim novim vodičem želimo pružiti podršku i orijentaciju tamo gdje ljudi osjećaju zabrinutost ili trebaju informacije.“

Otvoreno spominjanje moguće prijetnje rata dijelom je potaknuto i aktualnom raspravom o ponovnom uvođenju vojne obveze te o korištenju dronova.

Čak je i šef Savezne obavještajne službe (BND), Martin Jäger, upozorio da mogućnost rata „nije nerealna“.

„Već smo u liniji vatre, ne smijemo se opustiti“, upozorio je predsjednik BND-a, koji je prije toga bio njemački veleposlanik u Ukrajini.

Svaki mali korak u pripremi bolji je nego nikakav“, rekao je Ralph Tiesler. „Ti brojni mali koraci osiguravaju da u kriznoj situaciji ne budete bespomoćni, već da možete djelovati“, dodao je.

Vodič nastoji postaviti temelje za pomoć njemačkim kućanstvima u pripremi za izvanredne situacije. Novi dokument dolazi s kontrolnim popisom, u koji građani mogu upisati vlastite zalihe i izračunati koliko bi im stvarno trebalo u slučaju nužde.

Ako četveročlana obitelj želi biti optimalno pripremljena, prema preporuci o zalihama za deset dana, brzo postaje jasno da se ne radi samo o trošku, nego i o prostoru.

Samo voda zauzima prostor za osam gajbi, zatim je tu 20 velikih konzervi povrća (po 800 g), 12 za voće, 7–9 tetrapaka mlijeka (ovisno o potrebi za mliječnim proizvodima), barem jedna boca ulja, a jaja i kobasice također zahtijevaju prostor.

Možete računati s barem jednim, ako ne i s više dodatnih polica – uz prostor za vodu. Ovisno o mogućnostima kupnje i cijenama, trošak se procjenjuje na 200 do 300 eura.

Rješenje koje je BBK predložio je stvaranje tzv. „žive zalihe“.

Umjesto da se konzervirana hrana gomila i zaboravlja, ona bi trebala biti ugrađena u redoviti ciklus potrošnje. Novo kupljeni proizvodi stavljaju se na kraj police, a stariji s kraćim rokom trajanja konzumiraju se prvi.