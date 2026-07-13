Nakon 40 godina u cirkusu slonica Julie je na slobodna: 'Opet se ponaša kao u divljini...'

Četrdeset godina nakon što je kao mladunče odvedena iz Afrike i prisiljena živjeti u cirkusu, slonica Julie napokon je dočekala slobodu. Posljednja cirkuska slonica u Portugalu preseljena je u novo utočište gdje će provesti ostatak života okružena prirodom. Julie je još kao malo mladunče ostala bez majke, koju su krivolovci ubili zbog kljova. Nakon toga odvedena je iz južne Afrike i prodana cirkuskoj industriji, a završila je u obiteljskom cirkusu Victor Hugo Cardinali, najvećem u Portugalu, prenosi DailyMail.

Godinama je živjela u staji i nastupala pred publikom, a danas se nalazi u rezervatu površine oko 400 hektara, smještenom dva sata istočno od Lisabona. Utočište, koje je osnovala britanska humanitarna organizacija Pangea Trust, prvo je takve vrste u Europi.

Julie je ujedno i prva stanovnica novootvorenog rezervata. Organizacija Pangea uspjela je uvjeriti vlasnike cirkusa da joj omoguće mirnu mirovinu u prirodnom okruženju.

Posljednjih tjedana Julie uživa u novom životu – pase travu, kupa se u blatu i istražuje šume, livade i jezera koja je okružuju.

Direktorica Pangea Trusta Kate Moore vjeruje da bi novo okruženje moglo probuditi sjećanja na njezino djetinjstvo u Africi.

Krajolik i klima u portugalskoj regiji Alentejo vrlo su slični Africi i ne možemo se ne zapitati čega se Julie još sjeća iz svojih ranih godina prije nego što je završila u cirkusu. Slonovi su iznimno inteligentne i društvene životinje sa složenim potrebama i nevjerojatnim pamćenjem. Već nakon nekoliko dana ponašala se poput divljeg slona – pasla je travu, igrala se s drvećem, valjala u blatu i posipala prašinom. Nevjerojatno je čuti njezino glasanje, ali sada joj najviše treba društvo drugog slona - rekla je Moore.

U narednim mjesecima Julie bi se trebala pridružiti Kariba, ženka afričkog slona koja trenutno živi sama u zoološkom vrtu u Belgiji, a plan je da u utočište stignu i drugi slonovi.

Zanimljivo je da su zaposlenici cirkusa ostali u kontaktu s Julie. Nakon preseljenja posjećuju je i donose joj košare voća.

Prema podacima organizacije Pangea, u Europi u zatočeništvu živi više od 600 slonova, a oko 40 njih još uvijek nastupa u cirkusima ili sličnim predstavama.

Portugal je 2018. izglasao zabranu korištenja divljih životinja u cirkusima, koja je u potpunosti stupila na snagu 2024. godine. Posljednjih godina Julie više nije nastupala, već su se o njoj brinuli djelatnici cirkusa.

Organizacija Pangea ove je godine pomogla i u preseljenju Sonje, posljednje portugalske cirkuske tigrice, u utočište u Španjolskoj. Sada planiraju proširiti rezervat za dodatnih gotovo 30 hektara kako bi Julie i budući stanovnici imali još više prostora za život u prirodi.