Nakon afere Borg uzela je 6+6 i 'isparila'. Sad je žele natrag...

Plenkovićeva Vlada u procesu je formiranja kriznog gospodarskog stožera, operativnog tijela koje bi joj trebalo pomagati u donošenju odluka za spas države. Ono bi se, govori nam sugovornik blizak Vladi, sastojalo od znanstvenika, malih i velikih poduzetnika, oporbe i drugih koji bi predlagali i argumentirali mjere Vladi, a Vlada bi ih onda usvajala ili odbijala.

Jedno od imena koje će sasvim sigurno biti, barem nam tako otkrivaju naši sugovornici koji su bliski premijeru Plenkoviću, dio gospodarskog stožera jest ono bivše ministrice gospodarstva Martine Dalić. Ona je otišla iz aktualne Vlade pod pritiskom afere “Borg”.

- Nama sada treba svaka pametna glava. Imena se još traže, a kada je rat, a mi smo sada u zdravstvenom i gospodarskom ratu, onda uzimaš svu pamet. Cilj nam je što bolje odgovoriti na krizu, odnosno da se vraćamo u normalu zajedno sa Europskom Unijom, jednakom brzinom - rekao nam je sugovornik blizak Vladi te dodao da smo mi u velikoj prednosti jer predsjedamo Vijećem EU.

- U najnezgodnijem trenutku predsjedamo Vijećem EU, ali istodobno je to blagoslov jer imamo sve informacije prvi. Upravo je i to jedan od razloga zašto tako spremno odgovaramo na epidemiju korona virusa. Siguran sam da će na kraju biti - kako nama tako i cijeloj EU - govori nam naš sugovornik no o imenima koja bi trebala biti dio kriznog stožera ne želi govoriti. Više puta je istaknuo da je riječ o ideji koja se počela provoditi, ali da nije ni blizu finaliziranja. Ono što je sigurno jest da će to tijelo imati još jedno podtijelo koje će činiti ministri poput Marića, Horvata i ostalih.

'Vidjet ćete, ona će biti pokretač tog tijela'

- Nitko nije mogao predvidjeti ovu krizu. Mi smo predložili prvi set mjera koji bih nazvao tri plus tri, a ići ćemo i s drugim mjerama. Ono što je, ja barem mislim, od velike važnosti jest komunikacijska uloga Stožera jer ćemo mi baš kao i Stožer civilne zaštite istupati pred medije i informirati javnost o stanju u ekonomiji, odnosno tržištu rada - kaže sugovornik iz Vlade. Tako, ističe, neće biti dezinformacija i svi će imati informaciju u isto vrijeme...Što se tiče Martine Dalić i njenog povratka u politički život, jedan dio sugovornika s kojima smo razgovarali to odobrava dok drugi smatraju da će ona postati uteg ne samo tom Stožeru, već i cijeloj Vladi.

Iz Vlade je, napominju otišla zbog afere Borg i u javnosti je percipirana kao političarka koja je morala napustiti fotelju nakon otkrivanja mailova koji su otkrili način formiranja tima zaduženog za pisanje lex Agrokora, zakona na temelju kojih će neki članovi grupe davajući savjetničke usluge steći goleme honorare... Dalić je na kraju napisala i knjigu koja ju prezentira kao spasiteljicu koncerna Agrokor. Činjenica je da su se ona i premijer Plenković dobro slagali, ona mu je bila desna ruka, povjerljiva i krajnje pouzdana. I jedan i drugi su bili u nemilosti Karamarka. Dalić je, usput rečeno, prva odbila naputak Karamarka da HDZ-ovke prilikom javnih nastupa ne nose štikle kako ne bi odvraćale pozornost od onog što govore. Poznata je po onoj “Što na umu do i na drumu”, a iako ima onih koji je ne simpatiziraju, veći je broj onih koji je cijene kao stručnjaka u struci, a dio gospodarstvenika više je puta rekao kako su s Martinom Dalić kao ministricom izvrsno surađivali. Ona se ne voli isticati, za vrijeme njenog mandata nije bilo atraktivnih rečenica, nije bilo ekskluziva već dosadno ponavljanje pojmova na jeziku ekonomista i bankara.

Opcija na stolu: Dva mjeseca oprosta doprinosa na plaće

U svom mandatu bila je možda i najistureniji član Vlade, pravi radoholičar- radila je, naime, do ranih jutarnjih sati. Premijer se na nju mogao osloniti, a s druge strane nije mu krala pozornost.- Vidjet ćete, siguran sam da će ona biti glavni pokretač to tijela. Ona je izvrsna u krizama, staložena je i mirna, a britak um joj radi sto na sat. Premijer Plenković i ona ostali su u jako dobrim odnosima i dao bih desnu ruku za to da se Martina Dalić sigurno vraća u javni život na velika vrata - kaže nam sugovornik iz Banskih dvora.No, oporba se već i na samu mogućnost njenog imenovanja u stožer dignula na noge.iz SDP-a rekao je kako "njeno ponašanje u krizi oko Agrokora ukazuje da to nije osoba koja bi trebala biti u takvoj skupini, jer je itekako izigrala povjerenje koje joj je dano. U toj skupini treba biti što je moguća šira skupina ljudi, ali ne i oni koji su svojim dosadašnjim radom pokazali da definitivno znaju iskoristiti krize za svoj i probitak sebi bliskih ljudi”.Nakon što je dala ostavku na mjesto ministrice, Dalić je aktivirala pravo za naknadu “6 plus 6”, odnosno pola godine je još primala punu plaću, a idućih šest mjeseci pola plaće. Od naših sugovornika nismo uspjeli doznati je li nakon tog perioda pa do danas bila negdje zaposlena. U međuvremenu je napisala knjigu “Slom ortačkog kapitalizma” na čiju promociju je došao i premijer Plenković. Krajem prošle godine na jednoj ekonomskoj konferenciji pitali su je što trenutno radi, a ona je odgovorila “bavim se jednim velikim entitetom”. Martina Dalić za vrijeme šefovanjaizašla je iz HDZ-a, da bi se ponovno u politici aktivirala na nagovor premijera Andreja Plenkovića, s kojim je ostala u prijateljskim odnosima.- Oni su zaista ostali dobri. Nije ona njemu ništa zamjerila zbog afere Borg niti on njoj. To je zaista pravo prijateljstvo - govori nam naš sugovornik, koji odlično poznaje oboje.

Ljubo Jurčić, ekonomski analitičar, pak smatra da je formiranje kriznog stožera u kojem će se naći mnoge glave - krivi potez.

- Ako tu budu sjedili ljudi iz oporbe, pa to će postati debatni klub. Političari i bankari tamo nemaju što raditi. Gospodarstvo je sto posto egzaktna stvar i meni se čini da se opet, kao puno puta do sada radi predstava, ali vidjet ćemo - govori nam Jurčić.

Činjenica je da su poduzetnici ogorčeni, da mjere Zdravka Marića smatraju nedovoljnima i traže primjenu svoga seta mjera.

Stoga je Vlada i krenula na izradu novog seta. Kako saznajemo, oko novog paketa mjera se vodi još rasprava i brusi se, nije definitivno završen. Navodno bi trebao uključivati i otpise, odnosno oprost barem nekih davanja umjesto sadašnjih odgoda. Svakako se to odnosi na zakupnine jer država u ovom trenutku za poslovne prostore koje je iznajmila uslužnim djelatnostima daje samo odgodu plaćanja, iako su zatvoreni odlukom države. Također, opcija na stolu je barem dva mjeseca oprosta doprinosa na plaće radnika i poreza na dohodak, ali oko toga se lome koplja. Izgledno je i da će padati naknada koja se daje nezaposlenima, a podizati pomoć od 3250 kuna koje se daje poduzetnicima za isplatu barem minimalne plaće radnicima kako ih ne bi otpustili.

Sada nakon otkaza radnik ima pravo na 70 posto ili 60 posto plaće naknade s burze (zavisi o visini plaće), a ona je najčešća viša od minimalca koji daje Vlada za pomoć. Pa se neki poslodavci dogovore s radnicima da radije idu na burzu jer tada nemaju obvezu plaćanja doprinosa. Kako smo već pisali jučer, tu je i novi zakon koji bi u jednom dijelu suspendirao postojeći Zakon o radu kako bi poslodavci mogli brže i lakše smanjiti plaće ili dati otkaz, te suspendirati dodatna materijalna prava radnika. U tom paketu će biti i vjerojatno smanjenje plaća određenim javnim i državnim službama, ali i to se pregovara.



Inače, inicijativa Glas poduzetnika predložila je da Krizni gospodarski stožer čine Darko Horvat, ministar gospodarstva; Zdravko Marić, ministar financija; Vuk Vuković, ekonomski analitičar; Velimir Šonje, makroekonomist; Hrvoje Bujas iz inicijative Glas Poduzetnika; Gordana Deranja, predsjednica HUP-a; Ivan Barbarić, potpredsjednik HGK za međunarodne poslove i EU; pravni stručnjak Andrej Šooš Maceljski iz odvjetničkog društva Šooš Maceljski, Mandić, Stanić & partneri; porezni stručnjak Edo Tuk iz Hrvatske komore poreznih savjetnika; kao predstavnik turizma Ivana Budin Arhanić, potpredsjednica za poslovni razvoj i korporativne poslove Valamara; kao predstavnik ugostiteljstva Vedran Jakominić, potpredsjednik Udruge Ugostitelj; Davor Huić iz Lipe, udruge poreznih obveznika...