Nakon američke zapljene broda tankeri prestali uplovljavati u Venezuelu: Prevoze rusku naftu

Tanker koji prevozi rusku naftu za venezuelsku državnu naftnu tvrtku PDVSA i najmanje četiri supertankera koja trebaju preuzeti teret sa sirovom naftom u Venezueli, okrenuli su se natrag nakon što su Sjedinjene Države zaplijenile brod koji je prevozio venezuelsku sirovu naftu, pokazali su u ponedjeljak podaci o praćenju brodova.

Američka obalna straža prošli je tjedan presrela i zaplijenila velik brod za prijevoz sirove nafte (VLCC) koji je prevozio oko 1,85 milijuna barela venezuelske teške nafte koju prodaje PDVSA, što je znak sve većeg trenja između Venezuele i SAD-a, a i pojačalo je pritisak na predsjednika Nicolasa Madura.

Zbog zapljene je na drugim brodovima u venezuelskim vodama ostalo više od 11 milijuna barela, a potez je potaknuo neke vlasnike tankera da narede povratak kako bi izbjegli dodatne probleme. Istodobno armada američkih brodova patrolira Karipskim morem.

Tanker Boltaris koji plovi pod zastavom Benina i prevozio je oko 300.000 barela ruske nafte namijenjene Venezueli, okrenuo se krajem prošlog tjedna i sada plovi prema Europi bez iskrcaja, podaci su praćenja plovila LSEG-a.

Najmanje četiri VLCC-a koji su bili u PDVSA-inim rasporedima za utovar sirove nafte u venezuelskim lukama zadnjih su se tjedana okrenuli i zaplovili natrag, izvijestila je služba za praćenje TankerTrackers.com.

Pritisak SAD-a gotovo je paralizirao venezuelski izvoz nafte od prošlog tjedna, a isplovili su samo tankeri koje je unajmio Chevron prevozeći venezuelsku sirovu naftu u SAD uz odobrenje koje je prethodno dao Washington, pokazali su podaci.

PDVSA je u ponedjeljak izvijestio o tomu da je doživio kibernetički napad, koji je, prema izvorima u ponedjeljak utjecao na obvezno zatvaranje administrativnih i operativnih sustava tvrtke, uključujući i njezin sustav isporuke nafte.