POLITIČKA KRIZA

Nakon Dodikovih prijetnji opet je u blokadi parlament BiH

Piše HINA,
Banja Luka: Milorad Dodik održao je konferenciju za medije | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Zastupnici koje kontrolira Dodik bojkotirali su sjednicu Doma naroda dan nakon što je on zaprijetio blokadama ljut zbog toga što je Ustavni sud BiH odbacio njegovu žalbu na presudu

Parlament Bosne i Hercegovine ponovo je suočen s blokadama nakon što su zastupnici iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), na čijem je čelu Milorad Dodik, u četvrtak bojkotirali sjednicu Doma naroda i time srušili kvorum te onemogućili donošenje odluka i usvajanje zakona. Predsjedatelj doma Kemal Ademović konstatirao je kako je samo jedan od nedostajućih zastupnika ranije opravdao izostanak. Dom naroda, koji mora potvrditi sve odluke i zakone koje donosi Zastupnički dom, ima tri kluba zastupnika iz reda konstitutivnih naroda a u klubu Srba SNSD ima tri zastupnika, točno koliko ih je potrebno za kvorum.

To stanje opetovano su koristili i ranije kako bi blokirali sjednice s dnevnim redom koji im se nije sviđao, posebice tijekom eskalacije političke krize u BiH ranije ove godine.

Zastupnici koje kontrolira Dodik bojkotirali su sjednicu Doma naroda dan nakon što je on zaprijetio blokadama ljut zbog toga što je Ustavni sud BiH odbacio njegovu žalbu na presudu kojom je osuđen na godinu dana zatvora i na smjenu s pozicije predsjednika RS. 

ODBACILI APELACIJU Ustavni sud BiH odbacio Dodikovu žalbu na osuđujuću presudu i smjenu
"Gledat ćete kako izgleda kad je na razini BiH sve paralizirano", rekao je pred novinarima Dodik dodajući kako se on i njegova stranka sada okreću RS  "a BiH neka se nosi do đavola".

Takvu je prijetnju izrekao unatoč pozivima američke administracije na deeskalaciju krize i očuvanje stabilnosti BiH nakon što je SAD Dodiku ukinuo sankcije.

Parlament BiH morao bi hitno usvojiti novi zakon o sudovima i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) kako bi se prije kraja godine mogao pokrenuti s mrtve točke proces europskih integracija.

Čelnik HDZ BiH Dragan Čović koji je i dopredsjedatelj Doma naroda u četvrtak je rekao novinarima kako njegova stranka radi sve da bi se to dogodilo jer želi da se ove godine otvori pregovarački proces.

NOVI PRISTUP BiH nakon ukidanja američkih sankcija Dodiku: Novi početak?
"Predstavnicima HDZ-a je jako stalo da zakonodavna vlast i Vijeće ministara rade u punom kapacitetu", kazao je Čović.

Poručio je da s obzirom na odnos snaga SNSD ostaje neizbježan partner u vlasti i takvo će stanje potrajati sve do narednih izbora planiranih za listopad 2026. Zaključio je da od razgovora s Dodikom kao i s bilo kojim drugim predvodnikom politika može proisteći samo dobro.

"Želimo mir i stabilnost i želimo europski put", rekao je.

