Nakon gola, 'pala' je i prosidba! Aleš kleknuo pred curu i otkrio: 'Bila je u šoku, ali rekla je 'da'!'

Hrvatska je jučer slavila pobjedu protiv Gane, no Aleš i njegova djevojka Valentina imali su još jedan razlog za slavlje. Naime, tijekom gledanja utakmice na odmoru u Crikvenici, Aleš je zaprosio Valentinu, a ona je sudbonosno "da" izrekla ispred čak 300 navijača.

- Na snimci smo moja djevojka i ja, zaprosio sam je tijekom utakmice. Njezina cijela obitelj bila je tamo i bila je takva atmosfera navijačka, a zaprosio sam je tijekom poluvremena - govori nam Aleš.

Njihovo veselje dijelili su i svi ostali navijači koji su svjedočili ovom prizoru u predahu od gledanja utakmice.

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- Svi su počeli pljeskati, a kad smo se vraćali za stol, svi su nam čestitali. Puno je njih to snimalo iz publike i kasnije smo im ostavljali mailove i kontakte da nam mogu poslati snimke - kaže Aleš.

Prosidbu je, kaže, organizirao u dogovoru s Valentininom obitelji tijekom njihovog odmora u Crikvenici.

- Bili smo na moru svi zajedno i zajedno smo to organizirali. Odjednom sam se dosjetio da bih je baš tada mogao zaprositi, dok oboje pratimo utakmicu i navijamo. Prsten sam kupio u Crikvenici u petak i sve smo organizirali u jednom danu. Za nju je to bio pravi šok, a bome i za njezinu obitelj, iako su oni znali što će se dogoditi.

Čitav događaj za njega će tako postati jedna lijepa i topla uspomena, kao i poklon za njegov nadolazeći trideseti rođendan.