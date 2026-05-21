KINA NARUŠAVA MIR

Trump će prekršiti protokol koji traje skoro 50 godina? Tajvan mu poručio: 'Mi smo spremni'

Piše HINA,
Foto: Ann Wang

Predsjednik Lai Ching-te otvoren je za razgovor s Donaldom Trumpom, što bi bio prvi službeni predsjednički kontakt između SAD-a i Tajvana od 1979. godine

Tajvansko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u četvrtak da bi predsjednik Lai Ching-te bio spreman razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, što bi predstavljalo dosad neviđeni diplomatski kontakt na najvišoj razini između dviju strana od 1979. godine. Ministarstvo je potvrdilo da je Lai “spreman razgovarati” s Trumpom te da bi tom prilikom naglasio da Kina narušava mir u Tajvanskom tjesnacu, dok tajvanske vlasti nastoje očuvati postojeće stanje.

Trump je u srijedu izjavio da bi razgovarao s Laiem, ali nije iznio detalje ni vremenski okvir.

Iz Tajvana poručuju da predsjednik ostaje predan očuvanju stabilnog statusa quo u regiji, ali i otvoren za razmjenu stavova s američkom stranom.

Službeni predsjednički kontakti između SAD-a i Tajvana ne postoje od 1979., kada su SAD priznale Peking kao jedinu kinesku vladu. Peking smatra Tajvan dijelom svog teritorija i ne isključuje uporabu sile, dok Taipei odbacuje kineske tvrdnje o suverenitetu.

