Nakon gubitka djeteta mislila je na najgore, a onda ju je nazvao Knjaz: Nemoj ni slučajno...

Gubitak djeteta vjerojatno je najteža životna trauma kroz koju roditelj može proći. Mnogi od njih nikada se ne oporave. Mlada majka Ivona Vučičević iz Zagreba, još prije par godina svoju potresnu priču ispričala je za Labirint HRT-a.

Naime ona je u samo nekoliko dana izgubila svoju kćer. Otkrila je kako je sve počelo s konstantnim umorom i bljedunjavosti, za koju su liječnici tvrdili da je posljedica viroze. Međutim odlučila je poslušati svoj majčinski instinkt i curicu odvela u privatnu kliniku, i nakon toga je krenula grozna priča. Odmah su ih poslali u bolnicu gdje su otkrili da njezina kći ima leukemiju. Taj trenutak joj je zauvijek ostao u sjećanju.

Nakon prve kemoterapije postigli su remisiju. Ali tu su krenuli drugi problemi. ”Nije jela, imala je učestali proljev i tako dalje”. Tvrdi da ju je doktor cijelo vrijeme pokušavao ohrabriti, međutim djevojčici nažalost nije bilo spasa, te je nakon nekog vremena preminula. ”Bila sam ljuta na Boga. Išla sam na razgovor sa svećenikom”, priča Ivona.

“Ja sam rekla nakon sprovoda ja ću ju dostojanstveno ispratiti i ja ću se ubiti”, rekla je Ivona koja je kako kaže tada bila slomljena od bola. Međutim jednog dana dogodio se trenutak koji je sve preokrenuo. ”Zazvonio mi je mobitel. Bio je nepoznat broj. Javila sam se, ne znam zašto. a s druge strane začula sam: ‘Dobar dan, ovdje Robert Knjaz‘”, započela je Ivona.

Znaš, Ivona, i ja sam izgubio kćer Antoniju. Kada je umrla, mislio sam da je moj život gotov”, rekao joj je Knjaz, na što je ona odgovorila: ”I moj je. Ubit ću se. Ne mogu živjeti s tom boli”

”Tada mi je rekao: ‘Nemoj to ni slučajno napraviti. Da sam ja tada učinio isto, danas ne bih bio najsretniji čovjek na svijetu.’ Zastala sam preko telefona i pitala ga: ‘Kako to misliš? Kako možeš reći da si danas najsretniji čovjek kada si pokopao svoje dijete?’ Odgovorio mi je: ‘Imam troje djece i predivnu suprugu.”

Unatoč tragediji koja ju je obilježila, Ivona je ponovno pronašla razlog za život. ”Sad sam majka jednog prekrasnog veselog djeteta, Vito se zove, i mogu reći da mi je moje dijete zapravo dalo život, a ne ja njemu. Zbog toga sam danas najsretnija žena na svijetu jer sam ponovno postala majka”

Ivona apelira i moli liječnike da pripaze na komunikaciju. ”Dijagnoze se ne smiju saznavati u hodnicima i odškrinutim vratima. Ja molim da se to tako ne izgovara”. Smatra i kako je roditeljima u takvim trenucima nužno pružiti psihološku pomoć.