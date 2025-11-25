Obavijesti

VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Nakon kiše stiže nam još kiše, ali i snijeg! Evo gdje će padati... Oglasili su i crveno upozorenje

Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu lokalno moguće i izraženijim pljuskovima praćenim grmljavinom. U gorju povremeno susnježica i snijeg, stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu...

Utorak u Hrvatskoj prolazi u znaku kiše. Gdjegod se nalazite u Lijepoj našoj, danas vam je potreban kišobran. A negdje, zbog jakog vjetra, ni on neće baš pomoći... Na snazi su i brojna upozorenja zbog grmljavinskih nevremena, obilnih oborina...

- Oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega i obilnim. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju i jak, na istoku jugoistočni, navečer u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Na sjevernom Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u Dalmaciji jak i olujan južni i jugo koji će navečer slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 8 i 13 °C, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije većinom između 12 i 17 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 25. studenog.

A nakon kiše čeka nas još kiše, ali ponegdje i snijega!

- Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu lokalno moguće i izraženijim pljuskovima praćenim grmljavinom. U gorju povremeno susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena, u drugom dijelu dana i jaka bura, navečer na udare olujna, a u Dalmaciji veći dio dana umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka između 2 i 6, na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša između 5 i 10, na Jadranu od 11 do 15 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, 26. studenog.

Izdana su za srijedu i upozorenja. Dubrovačka regija je pod narančastim upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena i oborina, splitska i kninska regija su 'u žutom' zbog oborina, riječka zbog vjetra....

Zbog vjetra je i cijela obalna Hrvatska pod upozorenjima. Velebitski kanal je pod narančastim upozorenjem, ostatak pod žutim...

A snijeg najavljuje i ekipa iz Istrameta.

- U srijedu očekujemo pad temperature zraka, dok će kiša u gorju okrenuti na snijeg. Snijeg će povremeno padati i na Učki i dijelu Ćićarije, dok se značajnije količine očekuju u Gorskom kotaru - pišu s ovog portala..

U četvrtak je riječka regija pod narančastim upozorenjem zbog vjetra, dok su splitska, dubrovačka i kninska regija pod žutim upozorenjem.

Za četvrtak je izdan i najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, za područje Velebitskog kanala zbog vjetra. Crveno upozorenje, objašnjavaju s DHMZ-a, znači da je vrijeme izuzetno opasno.

- Vrlo jaka i olujna, mjestimice jaka olujna i orkanska bura. Najjači udari vjetra 35-90 čvorova (65-165 km/h) - pišu s DHMZ-a i dodaju:

- : Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Kvarner i Kvarnerić su u četvrtak pod narančastim upozorenjem, ostatak obalne Hrvatske pod žutim upozorenjem.

